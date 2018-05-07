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純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨立委柯志恩。聯合報系記者林伯東／攝影
國民黨立委柯志恩。聯合報系記者林伯東／攝影
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立法院外交及國防委員會今下午針對軍人年改方案展開詢答，國民黨立委柯志恩卻質疑，今天的詢答究竟有甚麼意義？民進黨已經表明本周定要完成初審，不會再退讓了，那麼今天的詢答只是過過場而已嗎？

柯志恩強調，被刪減退休金的退伍軍人，並不是他們做了錯事，或者違背國家法令，是軍人退撫基金出了問題，但基金問題責任完全是在他們身上嗎？以軍人退撫基金歷年精算報告的最適提撥率來看，民國88年為21.9%；94年為36.3%；100年為39.65%；103年為38.14%。

但目前的提撥率只有12%，歷年提撥都不足，基金破產政府也該負很大的責任。他們所爭取的不過是自己的尊嚴，還有國家承諾給他們的權益，這有錯嗎？

柯志恩認為，就算要溯及既往也不是一刀切，以民國86年前純舊制退伍軍人而言，他們是恩給制，與後來的基金儲金制不一樣，基金破產跟他們有什麼關係？早年恩給制軍人的薪俸與社會勞工階層相較，約只是勞工的1/3水平。為使其能安心在營服務，才制定軍人退伍的保障法律，純舊制的退役老兵，根據國防部的說法平均年齡78歲，以國防部試算的軍人平均餘命84歲，這些人再領國家給的退休金還能有幾年？這不只是實際照顧他們晚年的生活問題，也包括國家對於他們晚年的尊重。

行政院表示只要通過新的軍改方案，未來30年退撫基金可以運作無虞，柯志恩表示，當初民國84年改成儲金新制時，有料想到不到25年破產嗎？今天我們又怎麼敢相信政府的保證完全沒有問題？在新條文裡面放入滾動式檢討的機制，難道不會5年後就調整嗎？顯然就算新的軍改方案通過，也不保證30年內能高枕無憂。

柯志恩也說，行政院一直強調新制支俸率是服役滿20年55%，每多一年增加2%，比現制滿20年40%，每多一年增加2%要好，新制通過以後已退的11萬多退休軍人也會重新計算。這方案看似可以照顧到過去因精簡組織而被迫提前退伍的人。但如果以上校最大服役年資28年來看，一個因裁軍、被迫在20年就提前退伍的上校，如果當時可服滿最大年限28年，他的俸率是40+(28-20)*2，可以達到56%，但就算新制是55%起跳，以他當時的年資就算重新計算，就是55%，他還是少1%，新制有補償到他嗎？何況18%的優惠存款還是要被取消。

柯志恩抨擊，觀察今天的答詢過程，感覺行政院的態度已定，民進黨看來也會一步不讓，未來還是只會依照他們要的方案通過，今天這種答詢只是各說各話，過場而已。

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