軍改草案 邱國正：5成退役袍澤滿意

2018-05-07 19:53 中央社 台北7日電



退輔會主委邱國正。聯合報系記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

立法院外交及國防委員會今天進行軍改草案詢答，退輔會主委邱國正表示，約5成的退役袍澤滿意這份軍改草案；國防部長嚴德發則說，有95%現役官兵支持軍人年改。

立法院外交及國防委員會下午開始針對攸關軍人年金改革的「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」進行詢答，國民黨立委未到場杯葛會議，會議正常進行，已於晚上6時20分完成詢答。

多名立委關心軍改相關議題，邱國正表示，他們一直站在退伍及現役軍人的立場推動改革，約5成的退役袍澤滿意這份軍改草案，會持續溝通；嚴德發也說，約95%現役官兵贊成軍改。

嚴德發指出，退伍基金預計民國109年用罄，軍改勢在必行，他也相信行政院版「55+2」版本，會讓現役、退役的軍人待遇更好。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純質詢時強調，行政院版的軍改草案是撥亂反正，呼籲應不分朝野、不分藍綠的對軍人表達支持，讓草案儘速通過。

國民黨立委對上校以上退伍軍人子女教育補助費去年遭砍也十分關心。

國民黨立委李彥秀、呂玉玲擔心，退役軍人多處於中壯年，小孩多數還在上學，若不恢復子女教育補助金，恐影響現役軍人晉升上校的意願，因為上校福利比中、少校差，不如當到少校提早退伍。

李彥秀說，因為教育補助金遭砍，讓很多現役軍人不想升上校，她知道國家財政困難，但能否有調整的機會？

邱國正表示，他每次與退伍軍人溝通，子女教育補助一直都是退軍的主要訴求之一，雖然跟年金無關，但也是配套之一，退輔會有將其當作工作項目之一，利用各種機會提供建議給行政院人事行政總處。