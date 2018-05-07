退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



去年7月，行政院決定，退伍軍人上校以上階級者，停發子女教育補助費，即使當時退輔會與國防部曾經強烈反對，最後仍然上路實施。今天在立法院，退輔會主委邱國正坦言，這議題雖然不屬年金改革範圍，但近來只要有與退伍袍澤見面溝通的場合，基層一定對此政策提出質疑。退輔會會努力與人事總處溝通，希望促成改變，「我們一直在努力」。

國民黨立委李彥秀、呂玉玲提出，退伍上校的子女教育補助費去年被刪除，由於每名子女一年最多可能減少7萬元，使得部隊甚至出現「中校不願升上校」的情況。立委表示，高階人員的補助可以較少，但應該採取階梯式。

民進黨立委黃偉哲說，取消補助可能是基於「現役才能享有」的理由，例如職務官舍只有現任者才能住。但為何分界點設在中校與上校之間，為何採取「一刀切」的分別？應該要向大眾說明清楚。他也指出，這次修法新增私校條款，退伍軍人未來在私校擔任教職員，將比照公立學校，薪水不得高於33140元，否則就要停俸。制度是否合理？對公私立學校是否應該有所分別？也都應該講清楚。