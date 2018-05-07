影／軍改草案本周出委員會？ 何欣純：勢在必行

相關新聞
嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮2018-05-07 16:48
台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海2018-05-07 08:00
退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天2018-05-07 18:55
國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機2018-05-07 17:20
F-5停飛？空軍：今恢復飛訓2018-05-07 13:32
軍改抗議 邱國正：過激、傷人 無法接受2018-05-07 13:30
周三審軍改 國防部承諾幫軍人爭取退休俸和18%權益2018-05-07 13:05
防杯葛 民進黨硬將軍改公聽會和審查會分二會議室2018-05-07 12:36
軍改公聽會林萬億請假 主席痛批不負責任2018-05-07 11:02
避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」2018-05-07 10:59
奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟2018-05-07 10:22
八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受2018-05-07 09:23
單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎2018-05-07 08:48
軍改拚本周完成初審 民進黨喊話「不會再退讓」2018-05-07 00:18
儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚2018-05-06 23:58
F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓2018-05-06 23:57
蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮2018-05-06 21:25
軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒2018-05-06 19:45
綠拚審軍改草案 藍盼拿出誠意否則硬碰硬2018-05-06 18:26
軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭2018-05-06 17:12
軍改7日公聽會 藍委邀林萬億列席2018-05-06 13:47
軍人年改進入深水區 綠：不再退讓2018-05-06 13:18
軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過2018-05-06 11:41
三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強2018-05-06 11:11
空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光2018-05-06 09:44
單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強2018-05-06 09:12
蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步2018-05-06 00:14
觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經2018-05-06 00:09
時機超敏感...美台國防論壇周四登場2018-05-05 23:52
民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機2018-05-05 22:43
影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭2018-05-05 11:31
熱門文章
單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎2018-05-07 08:48
吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了2018-05-07 11:11
節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚2018-05-07 11:52
馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」2018-05-07 12:16
儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚2018-05-06 23:58
台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海2018-05-07 08:00
北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓2018-05-07 12:44
翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件2018-05-06 23:45
嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮2018-05-07 16:48
F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓2018-05-06 23:57
蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮2018-05-06 21:25
奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟2018-05-07 10:22
有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏2018-05-07 16:17
政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤2018-05-07 08:58
勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長2018-05-07 10:14
挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪2018-05-07 14:21
不一樣的監院…新監委火力強 生態改變2018-05-07 00:06
釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文2018-05-07 09:48
被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重2018-05-07 12:14
被指見解前後不一 許宗力發聲明駁斥2018-05-06 22:13
WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿2018-05-07 15:59
備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」2018-05-06 23:55
蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩2018-05-07 09:03
派系糾結 竹縣「不單純選縣長」2018-05-07 00:49
觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選2018-05-07 00:33
蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話2018-05-07 11:10
被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強2018-05-07 14:59
影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費2018-05-07 13:26
民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長2018-05-07 18:17
WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函2018-05-06 22:41
軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒2018-05-06 19:45
八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受2018-05-07 09:23
我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂2018-05-07 14:00
雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰2018-05-07 00:41
綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外2018-05-07 12:08
國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機2018-05-07 17:20
前瞻釋憲遭否決 丁守中：大法官淪為吹黑哨的裁判2018-05-06 21:20
表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖2018-05-07 00:28
誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨2018-05-07 10:54
遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」2018-05-07 12:55
留言