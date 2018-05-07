影／軍改草案本周出委員會？ 何欣純：勢在必行

2018-05-07 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」預計9號將進行逐條討論，立法院7號上午舉辦最後一場公聽會，年改委員會執行長林萬億卻請假缺席，召委呂玉玲拿著林萬億的請假單痛批，若連公聽會都不敢面對，軍改將更窒礙難行。