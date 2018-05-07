嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



攸關軍人退休金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修法，今天下午在立院外交國防委員會進行詢答，預期周三、周四將進行逐條討論。如果本周之內不能出委員會，蔡總統宣示的「7月1日軍公教年改全面同步上路」就可能跳票。民進黨立委因此派出重兵，提前占領發言台，避免國民黨立委的杯葛。

國民黨立委李彥秀質詢時批評，蔡政府上任以來，挾立院席次優勢，所有政策的討論都只是過場，最後都靠多數暴力通過。就如這次的軍人年改，出來面對立委與退伍軍人的國防部長、退輔會主委，甚至民進黨籍召委，誰都沒有權力更改。但還是希望能夠有一些調整，例如能否「現役先行」、已退役者暫緩？如此才能夠達成陳建仁副總統所說的「社會和諧」。

李彥秀說，如今為了兌現蔡總統的支票，民進黨採取「限時立法」，就是要在6月底之前通過。問題是搭配改制所有的子法、相關規定，都能夠如實如期出來嗎？國防部長嚴德發回答，對於配套的子法，國防部都在做準備。配合修法結果，參數雖然要調整修整，但不是「重新建置」，所以時間不會很長。

李彥秀說，據自己了解，即使已完成立法近一年的公教年改案，至今配套措施都還在趕工，軍人年改配套卻可以在幾天內準備好，「我不知道國防部、退輔會有這麼高的效率！」

立委呂玉玲則抨擊，今天上午自己特別邀請主導年改的政務委員林萬億出席公聽會，但林萬億卻躲在背後，永遠不出來溝通。