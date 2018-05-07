防「八百壯士」襲立院 北市今晨警力已預備集結

2018-05-07 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



針對部分媒體報導，由於軍人年改草案將於5月9日審查，因此台北市警方考慮讓「鎮暴部隊」進駐立院，台北市警方澄清，並沒有「鎮暴部隊」編組；目前支援處理陳抗活動的是為預防犯罪、機動應變，在警察機關設置的機動保安警力，用於協助維護地區治安、支援處理群眾活動，維護重要人士、設施、處所安全。

至於機動保安警力攜帶的防護衣，是為保護員警執勤安全，將視陳抗狀況的強度及必要性穿著，並依據活動現場狀況機動調度。

台北市警察局指出，有鑒於日前反年改團體「八百壯士」違法打撞員警、拆除拒馬、拉倒立法院圍牆鐵欄，打算強行攻占立法院，造成多名員警與採訪記者受傷。因此北市警察局除仍架設阻材防禦，以有效區隔群眾與執勤員警的安全距離外，也將嚴密部署警力，全力維護重要官署及活動現場秩序與交通，發現有暴力行為將依法究辦。