防「八百壯士」襲立院 北市今晨警力已預備集結
針對部分媒體報導，由於軍人年改草案將於5月9日審查，因此台北市警方考慮讓「鎮暴部隊」進駐立院，台北市警方澄清，並沒有「鎮暴部隊」編組；目前支援處理陳抗活動的是為預防犯罪、機動應變，在警察機關設置的機動保安警力，用於協助維護地區治安、支援處理群眾活動，維護重要人士、設施、處所安全。
至於機動保安警力攜帶的防護衣，是為保護員警執勤安全，將視陳抗狀況的強度及必要性穿著，並依據活動現場狀況機動調度。
台北市警察局指出，有鑒於日前反年改團體「八百壯士」違法打撞員警、拆除拒馬、拉倒立法院圍牆鐵欄，打算強行攻占立法院，造成多名員警與採訪記者受傷。因此北市警察局除仍架設阻材防禦，以有效區隔群眾與執勤員警的安全距離外，也將嚴密部署警力，全力維護重要官署及活動現場秩序與交通，發現有暴力行為將依法究辦。
根據警方情資，「八百壯士」等團體，將於9日前後再度集結陳抗，不過因為上次「八百壯士」陳抗爆發嚴重衝突，為怕「八百壯士」意外突襲立院，台北市警察局從今天凌晨開始，就已有預防性的預備警力準備工作；包括轄區中正一警分局、博愛特區周遭警分局，甚至是台北市刑大，許多預備支援警力半夜從家中出發在警局集結待命，以預防突發狀況發生。
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