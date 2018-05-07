蘇祈麟美國獲獎 蘇嘉全邀國慶獨秀

2018-05-07 14:04 中央社 台北7日電



身兼國慶籌備委員會主委的立法院長蘇嘉全今天表示，海軍儀隊隊員蘇祈麟在美國世界儀隊錦標賽中獲獎，將邀請蘇祈麟在今年國慶儀隊表演中獨秀一段。

蘇祈麟5日出發前往美國參加「世界儀隊錦標賽」，昨天與來自各國36名選手同台競技後，成績進入前8強，今晨決賽後進行頒獎典禮，蘇祈麟榮獲創辦人特別獎。

蘇嘉全中午在臉書上發「愛台灣，就大聲喊出來！」一文。他說，恭喜蘇祈麟代表國軍三軍儀隊在美國「世界儀隊錦標賽」中，獲得「Constantine H. Wilson獎」，這是以New Guard America創辦人命名的特殊獎項，這對於訓練精實，以高超槍法聞名於世的三軍儀隊而言，絕對是莫大的肯定。

蘇嘉全指出，蘇祈麟在比賽中完成壓軸矇眼操槍絕技後，忘情吶喊「I love Taiwan」，不僅震撼來自世界各國的參賽選手與評審，也帶給所有的台灣同胞無限感動。

蘇嘉全說，蘇祈麟加入海軍儀隊5年多，並於民國104、105年度連續參與國慶大典的儀隊表演，今年國慶誠摯邀請蘇祈麟再度前來，希望他能夠在儀隊表演中獨秀一段，相信會使演出增色不少，讓全體國人也感受一下這句「I love Taiwan」的威力。