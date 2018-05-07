周三審軍改 國防部承諾幫軍人爭取退休俸和18%權益

2018-05-07 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院國防外交委員會今天上午進行最後一場軍改公聽會，國防部資源規劃司人力資源處長傅政榮在會中表示，各界提出的退休俸的照顧方式、半俸的問題以及是不是要依照財源狀況作滾動式修法，還有關於18%優存的調整等，國防部都會將這些寶貴意見在審查條文時充分表達，爭取袍澤的權益。

前陸軍542旅退役旅長于北辰上午出席公聽會表示，軍人不要價格化，而是要肯定他的價值。于北辰指出，45歲至75歲是上街頭最多的人，這些軍人為什麼焦躁憂鬱？因為他們退休了，但支出不斷往上升，孩子上大學、父母親要請看護，房貸到達高峰期，大部分退伍軍人還要二度就業才能養家。

全教產理事長黃耀南說，要解決年改的根本問題，就是在2018年、2020年選舉讓民進黨下台，除非民進黨願意做適當修正，知所進退。

國民黨立委黃昭順則批評，民進黨周四一定要送出委員會，又讓立法院回到滿是拒馬的鐵幕國會，不僅沒有聽到大家在公聽會上的意見，從這整個過程看得出來民進黨就是完全執政，完全獨裁。

國防部資源規劃司人力資源處長傅政榮回應，各國絕對不會用價格來衡量軍人存在的價值，這個版本是本著軍人職業特殊性的初衷，設計考量是維持現役穩定和維繫國防戰力。他強調，不管是現役退役都是軍人，在軍人年改上都是要照顧，對於今天各位發言所提出的退休俸的照顧方式、半俸的問題以及是不是要依照財源狀況作滾動式修法，還有關於18%優存的調整等，國防部都會將這些寶貴意見在審查條文時充分表達，爭取袍澤的權益。