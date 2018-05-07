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馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

立院審軍改 綠拚週內出委員會藍倡退役暫緩

2018-05-07 12:32中央社 台北7日電

民進黨團幹事長何欣純今天表示，期盼朝野理性討論，這週將軍改草案送出委員會。國民黨團書記長李彥秀說，國民黨不反軍改，只希望現役先行，退役的部分有充足的時間討論。

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，朝野黨團均嚴陣以待，國民兩黨團各自甲動備戰。

立法院外，日前曾衝撞立法院的退伍軍人團體八百壯士號召成員集結，一股山雨欲來的氛圍，各方都不敢掉以輕心。

外交及國防委員會今天上午召開第三場軍改公聽會，下午進行軍改草案的詢答。9日是否進行逐條審查，輪值召委、民進黨立委王定宇表示，按照議事程序一步步來。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，民進黨團是希望這個禮拜內將軍改草案送出委員會，但還是要看委員會審查的狀況，面對國民黨可能的杯葛，民進黨會做萬全的準備因應，並現場隨機應變，民進黨團已發布甲動因應。

何欣純表示，若國民黨堅持一定要照國民黨所提的版本來修，就沒有妥協的空間，國民黨必須要有退讓的空間，朝野才有空間可以談，落實委員會中心主義。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，這屆立法院通過的重要議案，國民黨均有提出意見，但最後都照民進黨想要的版本通過。她反問民進黨團對於軍改有沒有折衷的空間？對於哪個條文有退讓空間？務必盡快讓國民黨知道，好讓雙方在逐條審查時可以討論。

李彥秀說，國民黨並非反對軍改，是希望讓受衝擊較小的現役先行，退役的部分不是不改，是希望有足夠時間討論理解，不要限制性立法，急著7月1日上路，讓立法院變成行政院的立法局。

李彥秀表示，由於今天議程只是針對軍改草案進行詢答，國民黨會讓詢答完成。

據國民黨團內部人士表示，國民黨團內部目前針對審查軍改草案分為武鬥、文鬥兩派意見，面對軍改審查是要打到底？還是講到底？黨團還在尋求共識、整合。

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