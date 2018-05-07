軍改公聽會林萬億請假 主席痛批不負責任

相關新聞
台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海2018-05-07 08:00
F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓2018-05-06 23:57
儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚2018-05-06 23:58
避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」2018-05-07 10:59
單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎2018-05-07 08:48
奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟2018-05-07 10:22
八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受2018-05-07 09:23
軍改拚本周完成初審 民進黨喊話「不會再退讓」2018-05-07 00:18
蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮2018-05-06 21:25
軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒2018-05-06 19:45
綠拚審軍改草案 藍盼拿出誠意否則硬碰硬2018-05-06 18:26
軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭2018-05-06 17:12
軍改7日公聽會 藍委邀林萬億列席2018-05-06 13:47
軍人年改進入深水區 綠：不再退讓2018-05-06 13:18
軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過2018-05-06 11:41
三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強2018-05-06 11:11
空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光2018-05-06 09:44
單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強2018-05-06 09:12
蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步2018-05-06 00:14
觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經2018-05-06 00:09
時機超敏感...美台國防論壇周四登場2018-05-05 23:52
民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機2018-05-05 22:43
影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭2018-05-05 11:31
流出戰搜直升機重落地影象者 陸軍：法辦絕不寬貸2018-05-04 15:26
熱門文章
單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎2018-05-07 08:48
深澳電廠惡化北市空品 北市府表態了2018-05-06 19:21
儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚2018-05-06 23:58
翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件2018-05-06 23:45
台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海2018-05-07 08:00
柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣2018-05-06 12:25
「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵2018-05-06 13:34
F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓2018-05-06 23:57
蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮2018-05-06 21:25
軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭2018-05-06 17:12
不一樣的監院…新監委火力強 生態改變2018-05-07 00:06
政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤2018-05-07 08:58
羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文2018-05-06 12:38
被指見解前後不一 許宗力發聲明駁斥2018-05-06 22:13
備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」2018-05-06 23:55
觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選2018-05-07 00:33
民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改2018-05-06 12:41
奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟2018-05-07 10:22
WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函2018-05-06 22:41
影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視2018-05-06 13:18
軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒2018-05-06 19:45
藍擬再提釋憲 李鴻鈞：應會再與國民黨合作2018-05-06 13:33
勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長2018-05-07 10:14
派系糾結 竹縣「不單純選縣長」2018-05-07 00:49
雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰2018-05-07 00:41
釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文2018-05-07 09:48
前瞻釋憲遭否決 丁守中：大法官淪為吹黑哨的裁判2018-05-06 21:20
軍人年改進入深水區 綠：不再退讓2018-05-06 13:18
八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受2018-05-07 09:23
表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖2018-05-07 00:28
綠北市長徵召機制啟動 明徵詢呂秀蓮、姚文智、蘇煥智2018-05-06 17:45
身分證設計比賽 竟然也有統獨戰2018-05-06 13:29
蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩2018-05-07 09:03
台中社會住宅入厝 正副總統先後來打卡2018-05-06 14:08
當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？2018-05-06 13:13
吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授: 要落跑了2018-05-07 11:11
新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦2018-05-07 00:06
白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝2018-05-06 11:58
民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定2018-05-06 13:58
捨高薪 主播、律師…搶選議員2018-05-07 00:12
留言