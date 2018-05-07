避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」

2018-05-07 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



軍人年改草案審議本周進入深水區，民進黨團計畫9日（星期三）將軍改案服役條例在委員會完成初審、逕付二讀。

據指出，繼425強烈陳抗後，反年改團體「八百壯士」再度發出「動員令」，要求退軍當日13時在立法院前集結外，此次動員還包括退休公、教與郵政體系，活動將跨夜進行，希望迫使政府停止軍版條例審查並暫停公教警消法案於7月1日實施。

「八百壯士」此次為陳抗行動完成「政戰整備」編組，編組新聞接待組、糾察與蒐證組，甚至有外文接待人員，由前國防部軍聞社人員主導並成立新聞訊息獲得與發佈的管制中心，希望不再重蹈群眾攻擊記者、進入兒童醫院，讓陳抗形象「一面倒」的覆轍。

一份動員退休軍公教9日集結立法院的社群訊息，由包括聯盟召集人、陸軍官校校友會總會長胡筑生、聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希、全國退休教師聯盟理事長張美英、中華郵政工會理事長鄭光明等四人署名，內容強調：「自去年6月份挾立院多數席次的優勢，以坦克壓境般的拗蠻手段，強行闖關通過戕害公教的退撫修正草案後，現在就只剩下最後一塊拼圖的軍版退撫修正草案。

動員訊息強調，立法院預定於5月9日（週三）將所謂的「軍改案服役條例」逕付二讀，監督聯盟籲請軍公教警消勞夥伴們，不能再坐視毀約背信、違憲亂國的錯誤法案成立，要以實際行動站出來，聲援軍系團體的動員，於當日下午1時集結在立法院前，以表達抗議執政黨蠻橫霸道通過軍版退撫法案的決心！

據了解，9日這波退休軍公教集結，已有團體備妥遊覽車自中南部北上。而為首主導集結活動的八百壯士，此次編組有「政戰整備」，除文宣組佈置、活動期間主舞台的節目編排外，特別成立新聞訊息獲得、發佈的管制中心，新聞接待組、糾察及蒐証組等，同時有外文專長者接待可能來採訪的外國媒體記者。其中包括軍聞社前社長曹小鵬等人都被編組坐鎮管制中心。