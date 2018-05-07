奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍司令部今(7)日上午表示，儀隊上兵蘇祈麟昨(6)日參加「世界儀隊錦標賽」(World Drill Championship )，成功晉級八強決賽，並獲得大賽創辦人「Constantine H. Wilson獎」。部長嚴先生同一時間，特別透過錄影談話，代表全體官兵，為他此次參賽的勇氣、自信與傑出的表現，予以嘉勉，並肯定他展現了國軍精良的訓練與高超的戰技，高聲讚許蘇祈麟「國軍以你為榮，你是最棒的」。

蘇祈麟在個人組參賽成績為第四名，總分2070分，並獲得大會創辦人特別獎，其中蘇祈麟的難度係數獲得最高分，總分領先第5名近100分，差第三名僅11分；而前四名總成績都在2000分以上。

海軍儀隊上兵蘇祈麟於台灣時間6日清晨，在美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組賽事，他參賽的M1禮槍不但是參賽隊伍中最為沉重的，還上了剌刀，操槍過程中他還多度以雙手360度轉槍後繞過背部再接槍，尤其在賽事最後他用黑布矇上眼睛進行操槍，高難度的精湛操槍技法動作讓現場評審及觀眾驚呼連連。參加個人組賽事的他雖未進入前三名，但獲頒大賽創辦人「Constantine H. Wilson獎」，大會感謝來自台灣的他讓賽事更為多元。

經大會今(7)日上午公布比賽結果，確定蘇祈麟獲得以大會創辦人為名的特別獎項。司令黃曙光上將即致電恭賀蘇祈麟，讚許他用苦練多年的精湛槍法，揚名國際舞台，實現十年來「為中華民國爭光，讓世界看見臺灣」的夢想；司令除了表達嘉勉之意，亦叮嚀蘇祈麟利用在美國的兩天時間，好好陪伴守護在身旁的太太。

人在美國聽電話的蘇祈麟，心情激動的向司令表示，在他比賽前，心情最低落的時候，看到司令偕同海軍袍澤，傳來共同為他加油打氣的影片，讓身處異鄉國度的他，深感溫暖，連日的壓力頓時釋放，而激動落淚，這穿越半個地球傳來的鼓勵，為他注入一股強心劑，也堅定了他為海軍、為國家爭取榮譽的決心，他要將這份榮耀與大家共享。 海軍儀隊上兵蘇祈麟上兵於台灣時間6日清晨，在美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），他在演出最後用黑布矇上眼睛進行操槍。圖／軍聞社；擷取自Triangle Studio三角鐵影像工作室影片 分享 facebook