單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中華民國海軍儀隊上兵蘇祈麟單槍在美勇闖WDC「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），參加個人組賽事的他，以矇眼操槍與拋槍背後接槍等高難度操槍法，獲頒大賽創辦人「Constantine H. Wilson獎」，感謝來自台灣的他讓賽事更為多元。

海軍儀隊上兵蘇祈麟於台灣時間6日清晨，在美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組賽事，他參賽的M1禮槍不但是參賽隊伍中最為沉重的，還上了剌刀，操槍過程中他還多度以雙手360度轉槍後繞過背部再接槍，尤其在賽事最後他用黑布矇上眼睛進行操槍，高難度的精湛操槍技法動作讓現場評審及觀眾驚呼連連。

蘇祈麟進入八強後，正式成績在台灣時間今日上午7時許的頒獎典禮中公布，蘇祈麟的成績惜未進入前三名。蘇兵表示，他的任務已達成，讓世界看見台灣。