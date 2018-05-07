親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合
合康雲極

台灣之光！單槍闖世儀賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

前後政權一致讚揚的奇文：〈臺灣通史序〉

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中華民國海軍儀隊上兵蘇祈麟單槍在美勇闖WDC「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），參加個人組賽事的他，以矇眼操槍與拋槍背後接槍等高難度操槍法，獲頒大賽創辦人「Constantine H. Wilson獎」，感謝來自台灣的他讓賽事更為多元。

海軍儀隊上兵蘇祈麟於台灣時間6日清晨，在美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組賽事，他參賽的M1禮槍不但是參賽隊伍中最為沉重的，還上了剌刀，操槍過程中他還多度以雙手360度轉槍後繞過背部再接槍，尤其在賽事最後他用黑布矇上眼睛進行操槍，高難度的精湛操槍技法動作讓現場評審及觀眾驚呼連連。

蘇祈麟進入八強後，正式成績在台灣時間今日上午7時許的頒獎典禮中公布，蘇祈麟的成績惜未進入前三名。蘇兵表示，他的任務已達成，讓世界看見台灣。

WDC頒獎典禮於上午7時開始，大會頒發給中華民國海軍儀隊蘇祈麟「Constantine H. Wilson獎」，這是以New Guard America創辦人命名的特殊獎項，感謝蘇兵讓這屆賽事更加多元化。蘇祈麟一身白甲鋼盔，走路轉直角，登台領獎。這個獎項只頒給來自台灣的蘇祈麟。

中華民國海軍儀隊上兵蘇祈麟單槍在美勇闖WDC「世界儀隊錦標賽」（World Dr...
中華民國海軍儀隊上兵蘇祈麟單槍在美勇闖WDC「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），參加個人組賽事的他，以矇眼操槍與拋槍背後接槍等高難度操槍法，獲頒大賽創辦人「Constantine H. Wilson獎」，感謝來自台灣的他讓賽事更為多元。圖／軍聞社；擷取自Triangle Studio三角鐵影像工作室影片
分享

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57

儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚

2018-05-06 23:58

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

軍改拚本周完成初審 民進黨喊話「不會再退讓」

2018-05-07 00:18

蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮

2018-05-06 21:25

軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒

2018-05-06 19:45

綠拚審軍改草案 藍盼拿出誠意否則硬碰硬

2018-05-06 18:26

軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭

2018-05-06 17:12

軍改7日公聽會 藍委邀林萬億列席

2018-05-06 13:47

軍人年改進入深水區 綠：不再退讓

2018-05-06 13:18

軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光

2018-05-06 09:44

單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強

2018-05-06 09:12

蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14

觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09

時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭

2018-05-05 11:31

流出戰搜直升機重落地影象者 陸軍：法辦絕不寬貸

2018-05-04 15:26

退役軍人不滿淪米蟲 談年改要的是尊嚴

2018-05-04 11:39
看更多

熱門文章

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

深澳電廠惡化北市空品 北市府表態了

2018-05-06 19:21

翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45

儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚

2018-05-06 23:58

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57

蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮

2018-05-06 21:25

軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭

2018-05-06 17:12

軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

被指見解前後不一 許宗力發聲明駁斥

2018-05-06 22:13

民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改

2018-05-06 12:41

觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選

2018-05-07 00:33

備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」

2018-05-06 23:55

WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函

2018-05-06 22:41

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18

藍擬再提釋憲 李鴻鈞：應會再與國民黨合作

2018-05-06 13:33

軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒

2018-05-06 19:45

綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15

前瞻釋憲遭否決 丁守中：大法官淪為吹黑哨的裁判

2018-05-06 21:20

雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰

2018-05-07 00:41

派系糾結 竹縣「不單純選縣長」

2018-05-07 00:49

軍人年改進入深水區 綠：不再退讓

2018-05-06 13:18

綠北市長徵召機制啟動 明徵詢呂秀蓮、姚文智、蘇煥智

2018-05-06 17:45

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56

表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖

2018-05-07 00:28

身分證設計比賽 竟然也有統獨戰

2018-05-06 13:29

年底大選恐被綠營棄保？ 柯文哲：現在不煩惱

2018-05-06 10:57

台中社會住宅入厝 正副總統先後來打卡

2018-05-06 14:08

當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？

2018-05-06 13:13

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝

2018-05-06 11:58

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

前瞻釋憲案遭否決 藍委將提案降低釋憲門檻

2018-05-06 11:00

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top