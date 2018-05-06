F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



據透露，空軍台東志航基地F-5戰機因外購韓製零件未獲原廠認證，可能有導致發動機熄火的疑慮，空軍近日下令第7聯隊的F-5戰機全面停飛。空軍則解釋，近日因應台東當地指考，志航基地調整F-5飛訓行程，明天（7日）就可恢復正常飛訓。

在台服役卅餘年的F-5型戰機，目前全數集中在志航基地第7聯隊，除作為訓練用的部隊訓練機外，同時兼負台灣東南方空域安全任務。志航基地也是航迷拍攝F-5戰機起降的熱點，但過去F-5戰機起降頻繁的志航基地，近日全然沒有F-5戰機的蹤影，引發關注。

據了解，為維持F-5機隊的妥善率，面對美廠已不生產的消失性商源零件，空軍因此採用韓國製零件，但這些授權韓廠生產的零件，並未獲得原廠認證（COC），有導致發動機熄火的疑慮，空軍接獲通報，因此下令停飛。

但空軍今晚表示，第7聯隊F-5戰機近日調整飛訓，是因地方近日正進行指考，為免影響考生，因此進行調整，預計F-5機隊明日即可恢復正常飛訓。