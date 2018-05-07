台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



機動發射的雄風二型飛彈。 圖／軍聞社 分享 facebook

國軍漢光34號演習的「電腦輔助指揮所」科目，已於上周完成連續五天四夜的兵棋推演。演習結束第二天（5日），國防部長嚴德發前往海軍海鋒大隊（陸射雄風二、三型攻船飛彈）視察，並透過軍聞社發布消息。

官員透露，由於在先前的電腦兵棋推演中，證實機動化的岸置雄風飛彈，對敵軍來犯船團具備相當大的威脅性，符合國軍「濱海決勝」的戰略方向。因此國防部已經決定擴編海鋒大隊，並且逐步將現行的固定陣地改為機動發射車。

固定陣地內的雄風飛彈，未來將逐漸被機動發射車取代。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

•灘岸決勝 進一步外推「濱海決勝」戰略

「濱海決勝」是現任參謀總長李喜明提出的構想，可說是將傳統反登陸作戰的「灘岸決勝」進一步外推，在離岸一段距離的「濱海」就對敵人施加打擊。國防部宣稱，由於在此區域內，我方兵力具有容易掩蔽隱藏的優勢，也較可能爭取空優，因此這是「以我最有利位置，攻擊敵軍最不利位置」。

既然要把打擊點由「灘岸」外推至「濱海」，而且考慮到空軍可能因為機場跑道被毀等因素，未必能提供有效的空中炸射，因此強調將岸防火力長程化。由於這次漢光係以今年的雙方兵力為想定，因此唯一可以從岸上對周邊海域發揮打擊的，就是海鋒大隊。

但也由於共軍的彈道飛彈、巡弋飛彈數量驚人，凡是位置固定的陣地，幾乎都會在第一時間遭到攻擊。因此國軍的反制兵力，愈來愈強調機動化，這也是海鋒大隊將逐步轉型為「全發射車化」的原因。

雄風飛彈發射車。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

•海鋒大隊 操作岸基雄風飛彈的鐵拳雄兵

國軍從民國60年代中期開始使用攻船飛彈，最先是向以色列採購「天使」（Gabriel）飛彈，配屬在陽字號驅逐艦上，隨即中科院也研發出外型幾乎一樣的雄風一型飛彈（最早稱雄蜂），除了安裝在艦艇上，也在陸上設置發射陣地。

海軍操作岸基雄風飛彈的單位，稱為海鋒大隊，替代了早年的海防岸砲。包括基隆、三芝、小琉球、澎湖、東引等地，都設有陣地。配屬的飛彈最早是雄風一型，射程只有40公里，而且必須全程以射控雷達提供照明；後來換上射程超過100公里的雄風二型，並且改為主動導向，發射站可以根據其他關通系統傳來的目標位置，設定飛彈航路，等到接近目標時，飛彈本身的雷達就會開啟鎖定。

新一代的雄風三型飛彈，具備超音速性能，對方更不易攔截，在完成艦上部署後，也逐步進入海鋒大隊服役。據傳中科院在研發增程型的雄二與雄三飛彈，讓射程可以達到200~300公里，不過相關資訊仍屬機密，外界所知甚少。

漢光演習兵棋科目剛結束，國防部長嚴德發立刻前往海鋒大隊視察，並宣示岸基雄風飛彈全面機動化。 圖／軍聞社 分享 facebook

•漢光兵推 今年號稱比往年更強調寫實

今年漢光演習舉行前，軍方官員就表示，今年的兵推將比以往更強調寫實。以往基本上是模擬一整場（或分幾階段）的台海大戰，前階段的「戰果」會影響後來的「戰局」，使得有些單位根本沒機會被測驗到。有時一開始防衛軍就大獲全勝或一敗塗地，接下來只得讓部分單位「復活」，仗才打得下去。這次漢光演習的兵推，從一開始就放棄「完整劇情」，所以也沒有明確的「戰勝／戰敗」，而採多個不連串的獨立小狀況，因此使得國軍所有作戰單位，都得上場接受敵軍來襲的應變測考。

野牛氣墊式登陸艇，共軍現有四艘。 圖／俄羅斯國防部 分享 facebook

官員透露，今年「紅軍」假想的主要攻擊目標，包括淡水河口兩側，由三芝一直到台北港。中共近年由烏克蘭取得的「野牛」（Zubr）大型氣墊登陸艇，由於速度高達60節（111公里／小時），理論上不到兩小時就可駛過台灣海峽，最多可以搭載500名士兵，又可登陸許多傳統登陸艇無法搶灘的海岸，因此近年的漢光兵推中，都是「藍軍」難纏的對手。

不過今年「藍軍」在掌握敵情後，調動海鋒大隊的機動飛彈車迎擊，成功重創敵方。海鋒大隊在北海岸地區，雖然有固定式雄風飛彈陣地，儘管都是經過強化的地下堡壘，但因為相關位置早就不是機密，一開戰就遭「紅軍」以彈道飛彈密集攻擊而重損，效果相對有限。

•強化攻擊 將採購長程砲兵火箭或導引砲彈

國軍的陸軍航空隊擁有約90架AH-64E與AH-1W攻擊直升機，規模相當可觀。不過雖然攻擊直升機火力強大，但直升機最大的優勢就是可以利用地形地物進行掩蔽，因此最有利的戰場還是陸地上，即使擔任反登陸任務，也應該保持以海岸為依托，對於國防部如今期待的「濱海」作戰，稍嫌距離太短。

美國陸軍的ATACMS飛彈，射程300公里，是國軍未來引進或仿製的目標。 圖／美國國防部 分享 facebook

依據國防部構想，陸軍要加強精準性的長程砲兵火箭或導引砲彈，例如採購美軍現役、射程300公里的ATACMS（陸軍戰術飛彈系統），或利用現有的雷霆2000多管火箭，研發性能接近的武器。另外，陸軍過去曾向美國採購銅班蛇（Copperhead）導引砲彈，但是數量不多，其採用的雷射導引，也容易受到煙霧等因素干擾；利用GPS等系統導引的砲彈，應是未來外購或自製的目標。

雷霆兩千多管火箭最大射程45公里，未來還需再加長，並且精準化。 圖／軍聞社 分享 facebook

不過，作為當今各國砲兵主流的155公釐榴彈砲，國軍除了裝甲部隊使用M109自走砲，性能還算跟得上時代，步兵單位仍大量使用二次大戰的M114拖曳式榴彈砲。老當益壯的M114固然性能可靠，但是砲管太短，射程遠不及現代化同口徑火砲，也沒法使用各式導引砲彈。因此先前媒體也傳出，陸軍考慮向美國採購現役的155公釐M777拖曳榴砲，以因應長程火力的需求。

M114榴彈砲仍大量服役於國軍，雖然可靠度、彈藥存量、砲管壽命都還無虞，但性能已嫌落伍。 圖／軍聞社 分享 facebook

美軍的M777榴彈砲。 圖／引自維基共享資源 分享 facebook

•未來兵器 「蜂群戰術」攻擊來犯敵艦艇

依據相關構想的「未來」兵器，海軍可能引進只攜帶兩枚雄風飛彈的輕型快艇，以「蜂群戰術」攻擊來犯敵艦艇。不過輕型快艇因為作戰半徑很小，與海鋒大隊的岸置飛彈之間，會不會有功能重疊的問題？在軍中與外界也都引起爭議。

總之，面對兩岸軍費的差距愈來愈大，國軍近年多次強調，不可能與中共進行齊頭式的軍備競賽，而要建構所謂「不對稱戰力」，宣稱要能以小剋大，以巧制強。

不過即使「不對稱」，其實仍然非常花錢。蔡政府上任的前兩年，國防預算總數雖略有增加，但因募兵制花費大量薪資成本，因此花在武器採購的「軍事投資」反而減少。去年底蔡總統宣示，未來每年將增加2%國防預算，不過能否足以因應中共解放軍每年將近10%的成長，答案恐怕不是太樂觀。