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台美國防論壇10日登場 美陸軍退役中將與會

2018-05-06 19:53中央社 台北6日電

台美國防論壇10日高雄登場，知情人士說，立方公司(Cubic Corporation)資深副總裁、前美國陸軍太平洋司令部司令威爾辛斯基（Francis J. Wiercinski）中將將與會。

預定於10日舉行的「台美國防產業論壇」主要是民間企業間交流；具有官方交流性質的「台美國防工業會議」，則預計10月在美國登場，屆時台美雙方將有官員與會。

知情人士表示，前美國陸軍太平洋司令部司令威爾辛斯基也會抵台，目前他擔任於立方公司資深副總裁，參與這次參訪行程及論壇。

根據威爾辛斯基在商業型社交網站Linkedin的個人資料顯示，他於美軍服役約34年，中將退伍後，曾任職於軍火公司洛克希德馬丁，目前則在立方公司擔任資深副總裁。

威爾辛斯基也提到，自己擁有超過20年的高級管理經驗，曾領導過700人至8萬6000人不等的大型組織，2010年至2013年間，致力於印度亞太地區的戰略合作及業務。

另外，立方公司為軍火公司，成立於1951年，根據官方網站顯示，業務有發展電子距離測量等儀器、遠程船舶定位系統外，也致力於開發及整合都會運輸系統；並將互聯網導入國防體系，達到控制、通信、計算、情報、監視及偵查（C4ISR）功能。

台灣國防產業發展協會祕書長朱旭明說，與會人士6日抵台後，7日將拜會總統府、參訪趨勢科技，8日參訪中科院及漢翔，9日前往台船及中鋼，11日結束所有行程返美。由於這次論壇定調為民間產業間的交流，美國官員不會出席。

朱旭明指出，台美國防產業論壇除了聚焦造船、資安和航太三大領域，也邀請經濟部長沈榮津、前國防部長馮世寬、學者和朝野立委進行專題演說。

論壇共分為4個主軸。「台美國防產業合作下的機會與挑戰」部分，將邀請淡江大學戰略研究所所長黃介正、國民黨籍立委呂玉玲、民進黨籍立委王定宇、中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖進行專題演講。

「台灣國防產業展望：造船」部分，由船舶中心董事長邱逢琛、民進黨籍立委劉世芳、台船公司總經理曾國正專題演講

「台灣國防產業展望：資安」部分，由趨勢科技總經理洪偉淦、國防大學副教授黃基禎、行政院資安處長簡宏偉、奧義智慧董事長吳明蔚專題演講。

「台灣國防產業展望：航太」部分，由經濟部航空產業發展推動小組主任陳進明、中科院航太所長齊立平、漢翔公司總經理林南助專體演說。(編輯：趙蔚蘭)

資安民進黨中科院
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