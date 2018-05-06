海軍儀隊員躋身國際大賽8強 高喊愛台灣

2018-05-06 13:53 中央社 華盛頓-岱托納灘5日專電



海軍儀隊隊員蘇祈麟今天在世界儀隊錦標賽中，入圍八強。蘇祈麟說，完成比賽感覺很棒，「都快哭了」，他還以英文大喊「我愛台灣」。 海軍儀隊上兵蘇祈麟上兵於台灣時間6日清晨，在美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），他在演出最後用黑布矇上眼睛進行操槍。圖／軍聞社；擷取自Triangle Studio三角鐵影像工作室影片 分享 facebook

服務於海軍勤務大隊警衛連的蘇祈麟今天參加在美國佛羅里達州岱托納灘（Daytona Beach）舉行的「世界儀隊錦標賽」個人組比賽，這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際比賽。

預賽時，因為太過緊張，蘇祈麟兩度掉槍，讓他一度擔心無法入圍決賽。所幸他並未受到失誤影響，仍處變不驚，漂亮完成後頭動作，入圍最後八強。比賽結果將在明天出爐。

蘇祈麟接受中央社電話訪問談到這次到美國出賽的感受時說，雖然預賽有些小失誤，但決賽時成功完成所有動作，讓他很開心。他也在退場時，向現場觀眾以英文大喊：I love Taiwan（我愛台灣），蘇祈麟說，「都快哭了」，很開心完成這場比賽。

蘇祈麟說，從小自己的路都是由父親決定，操槍是他人生第一次的自己選擇，儘管許多人不看好，覺得他在做傻事，但他仍然想回去練習操槍。篤信宗教的他，出國前還特別到鶯歌天地廟拜拜，祈求神明保佑，能拿下好成績。

他說，這次出國比賽希望能讓外國人看到台灣人的操槍技術。蘇祈麟坦言，預賽時很緊張，發生失誤的當下，他告訴自己不要緊張，靠後頭的高難度動作拿高分。當大會宣布預賽名單，知道自己能以第8名進入預賽，真的覺得很開心。

儘管預賽有所失誤，但決賽時，蘇祈麟說，因為心裡覺得有神明保佑，讓他定下心神，順利完成所有動作。連去年冠軍選手都看好他的表現，認為他有奪冠機會，「被認同真的很開心」。

這次到美國，蘇祈麟透過操槍交了不少朋友。很多國外選手都覺得他的服裝很漂亮，也認為台灣的基本動作很特別。

美國知名的New Guard團隊選手還送他一枚第一屆團隊的徽章，「僅此一個」，因為覺得蘇祈麟大老遠到這裡比賽，蘇祈麟說，他會更珍惜這枚徽章，更值得擁有這枚徽章。