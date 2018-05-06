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軍人年改進入深水區 綠：不再退讓

2018-05-06 13:18聯合晚報 記者胡宥心劉宛琳╱台北報導

綠團拚周四送出委員會

攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，草案審查本周進入深水區。明天上午國民黨舉辦軍改公聽會，下午便開始詢答，周三、周四將進入逐條審查，民進黨團力拚本周完成初審送出委員會。民進黨團總召柯建銘也向國民黨喊話，若國民黨下週持續杯葛，他們也不會再退讓。

八百壯士動員：帶著「該準備的東西」集結

反軍人年改團體「八百壯士」則已透過網路社群發出動員令，指草案將於5月9日逕付二讀，要求退軍當日帶著「該準備的東西」，於13時在立法院前集結完畢。

為了使軍人年改順利完成初審，民進黨國防外交立委已經空下一整個星期時間，因應黨團甲級動員備戰。國民黨方面則提出「八百壯士」版的軍人年改草案「文攻」應戰。

國民黨團書記長李彥秀表示，民進黨對於在野黨在許多條文上的建議都是視而不見、聽而不聞，顯示民進黨推動任何政策及法案的通過，通常都只有政治算計，沒有把國家穩定放在第一線，下周審查國民黨該說、該做的都會一定會表達，但對於後續所產生的效應，「民進黨執政民進黨要完全負責」。

民進黨團總召柯建銘則表示，年改激情已經過去，現在該到理性面對的時候了。國民黨喊要開公聽會也開了，還加碼好幾場，剩下的問題就是國民黨要自己面對了，他呼籲國民黨不要「八百壯士化」、「義和團化」，只會反改革，年金不改接下來就是破產，國民黨再擋改革將來要怎麼面對社會？

民進黨團預計草案下周就能完成初審，送出委員會。柯建銘表示，全部條文僅61條，國民黨提出版本差異也不大，只有不溯及既往（18％優存）部分有歧異，至多保留條文送協商，他希望該走的程序都要走完。

柯建銘說，國民黨已經漸漸義和團化了，在外又被八百壯士牽著鼻子走，真以為這樣做年底就有選票了嗎？柯建銘表示，上周他們願意退讓，讓國民黨加開公聽會，若下周審查還要持續不理性，他們也不會再容忍。

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