三次1080度拋槍背後接槍 上兵闖入世儀賽前八強

2018-05-06 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍儀隊上兵蘇祈麟今天參加WDC世界儀隊錦標賽個人組決賽，他原來專為參賽而設計的黑色貝雷帽與服裝，在各界指正後，他改穿海軍儀隊專用的制式白甲典禮服、戴鋼盔「重裝」上陣，賽事中他三度將沉重的M1步槍，成功完成1080度拋槍背後接槍，甚至展示矇眼操槍的套路，神乎奇技的槍法獲得現場滿堂采。他結束槍法套路表演前，特別向評審宣告：「I love you，Taiwan！」蘇祈麟闖進賽事前八強，確定名次將在明天（7日）宣布。

蘇祈麟出發前，原本參考其他國家參賽者的服裝設計一套貝雷帽的黑色服制，但因非屬制式且階級不符，曝光後遭到各界指正，蘇兵一度心情低落，但在海軍司令部由司令黃曙光率隊錄影傾全力為他加油，為他打上強心針。蘇兵參賽時改穿海軍儀隊制式白色甲式典禮服，甚至戴上鋼盔，相較其他參賽者多穿軍便服參賽，蘇祈麟可謂「全付武裝」上陣，而蘇祈麟參賽的槍法，除了融合三軍儀隊現有各式槍法套路外，也隱約有國軍剌槍術甚至武術棍法的身影在其中，讓現場其他參賽者大開眼界。

海軍司令部上午表示，首度代表中華民國三軍儀隊穿著軍服參加國際賽事的海軍儀隊上兵蘇祈麟，已於台灣時間今(6)日凌晨五時參加世界儀隊錦標賽，歷經初賽，與來自世界各國36位選手同台競技，並成功晉級八強決賽。