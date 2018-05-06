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蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14聯合報 記者程嘉文／台北報導

民進黨政府高喊國防自主，兩年來似乎未看到明顯成績。圖為去年副總統陳建仁（右）去年...
民進黨政府高喊國防自主，兩年來似乎未看到明顯成績。圖為去年副總統陳建仁（右）去年出席「2017年台北國際航太暨國防工業展覽會」，參觀展出的國防武器裝備的情景。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨在野時，強烈質疑馬政府「不夠重視國防」，同時推出一系列政策藍皮書，標榜推動國防自主，與產業加強結合。如今蔡英文總統上任兩年，「國機國造」經歷政策大轉彎，「國艦國造」則大致根據馬政府後期提出的規畫。

空軍下一代高級教練機，早在馬政府就確定「國機國造」，但當時打算與國外大廠合作，在台生產。義大利M-346教練機，幾乎注定雀屏中選。不過蔡政府上台後，決定將「國機」定義改為「自行研發」，漢翔推出經國號戰機修改而成的XT-5教練機。漢翔將XT-5命名為「藍鵲」，預計生產六十六架，總預算新台幣六百八十多億元。原型機將於今年六月起組裝，民國一○八年出廠，一一五年全部交機。

潛艦經歷長期爭論，直到民國一○三年，終於確定推動研製。其他進行中的案子，包括新式登陸艦與巡防艦、沱江級飛彈巡邏艦量產等，方向大致在馬政府後期、陳永康擔任海軍司令時都已底定，採取「多案並行，每批產量少，計畫期程長」策略。政黨輪替後至今，海軍的建軍藍圖，沒有太根本的變化。

政府高調宣稱國防自主，兩年來似乎未看到明顯成績。國防部前部長楊念祖認為，不宜以此苛責，因為想要產業短期內就立竿見影，並不合理。

另一位退役將領指出，受限於預算規模變化不大，蔡政府投注國防產業的資源，目前為止談不上明確超越馬時代。不過政府態度看在相關業者眼中，「效果一樣，感覺不同」，對產業具相當的收編效果。

海軍空軍潛艦戰機
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