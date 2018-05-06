觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑



美台國防工業論壇將登場，可望提升我國國防工業實力，去年我舉辦 「2017年台北國際航太暨國防工業展覽會」，軍方研製的武器裝備也曾有參展。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

首次「美台國防論壇」即將登場，雖然蔡英文政府不希望踩到對岸紅線，導致過激反應，反而成為美方的壓力，華府顯然也不希望造成北京不當聯想，但以由美方出席以「國防」為名的論壇，畢竟仍是歷史的首次，要北京不去聯想，似乎是不可能的事情。

正如許多專家說的， 這不是「美台國防工業會議」移師台灣舉行，它只是個「論壇」，而且美國軍方沒有人與會，連洛馬、雷神都不會有高級代表，只有代理人出席。但如此謹慎的原因不就是它所掩藏的高度敏感性嗎 ？

去年美國參眾兩院通過國防授權法案，建議川普政府讓美國軍艦泊靠台灣，今年國會又推出「台灣旅行法」，要求行政部門與台灣進行高層官員互訪，川普總統更在三月毫不猶豫地簽署，上個月，美國國務院也正式公告對我國潛艦國造之「行銷核准證」(marketing license)。

接著又有傳言指出，這次論壇上，美方的軍火廠商將與我海軍充分交換意見，對於潛艦所需的戰系與系統整合的事項進行討論。

當然，國艦國造的政策始於馬英九時代，我方需要行銷核准證以取得技術的移轉與協助，而美方因為延遲行銷核准證的公告，形成這個舉動似是在配合蔡英文政府對抗北京的印象。但如今美中之間的嫌隙正在快速擴大，美中貿易戰方興未艾，中共也因此在對岸泉州與舟山群島兩度軍演，此刻的這場論壇，北京不可能以平常心看待。

對岸的快速崛起，同時對台灣也對美國形成愈來愈大的威脅，台美之間的合作勢必因此加大規模與能量，但如果只顧及單邊思維，高調宣揚台美之間的準軍事同盟關係，反而讓區域的穩定，陷入負面循環，導致局勢更加緊張。

朝鮮半島的情勢正在和緩，而我國防部長嚴德發也研判，台海將成區域新熱點，台美之間的一舉一動，都必須更加謹慎與周延，所謂牽一髮而動全身，不能讓情勢一夕逆轉，陷入難以收拾的處境。