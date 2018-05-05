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時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52聯合報 記者程嘉文／台北報導

「美台國防論壇」本周四在高雄舉行，美方與會廠商包括研製F-35戰機的洛克希德馬丁...
「美台國防論壇」本周四在高雄舉行，美方與會廠商包括研製F-35戰機的洛克希德馬丁。圖為F-35戰機。 路透
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周一拜會蔡總統

由國內國防相關產業廠商組成的「台灣國防工業發展協會」，與美台商會合辦「美台國防論壇」本周四在高雄舉行，聚焦於政府揭櫫發展的航太、造船、資安等三大產業。參加的美商包括美台商會會長韓儒伯，以及八家企業代表，除考察國內產業投資環境，也將拜會蔡英文總統。

美派非官方代表

此一論壇美方雖未派出官方代表，並無官方接觸協商軍購事宜的功能，但中美之間正進行貿易戰，而中共亦在對岸沿海兩度進行軍演，加上我國一再釋出有意採購F35隱形戰機的風向，這項會議仍引起各方高度矚目。

國防工業發展協會於去年七月成立，理事長是中信造船董事長韓碧祥。去年十一月協會赴美參加美台國防工業會議時，就與美台商會簽訂備忘錄，今年上半年在台灣先舉行一場「論壇」（forum）。不過由於近來美國國務院批准出售潛艦戰鬥系統，先前國會又通過「台灣旅行法」放寬現任官員訪台限制，因此儘管這場論壇原本就定位於廠商交流，美國官方幾無參與，但仍因時機敏感而備受關注。

美方代表今晚抵台，周一見蔡總統，下午訪問國防部。八、九兩日將參觀中科院、漢翔、趨勢科技、中鋼、台船等業者，十日在高雄舉行論壇，參加的本地廠商或代理商超過兩百人。

經濟部長午餐時間致詞

開幕將由韓碧祥與韓儒伯致詞，將舉行四場討論會，包括雙方國防產業合作的機會與挑戰，以及航太、造船、資安等三大領域的展望。國防部參加的最高階現任官員，是軍備副部長張冠群上將，經濟部長沈榮津則將應邀在午餐時間致詞。另外前國防部長楊念祖、馮世寬、前副部長陳永康，也將擔任討論會主持人或演講人。

曾多次赴美參加國防工業會議的楊念祖說，由於美國國防部會派官員出席國防工業會議，會議也扮演兩國國防部官員之間見面溝通的機會。相較之下，在台灣舉行的「論壇」，目前為止功能比較傾向雙方業者的合作，並不是要取代「會議」的舉行。

我軍購最大廠商也有來

此次來台的廠商，包括近年我國軍購最大來源的洛克希德馬丁與雷神，以及英國航太系統（BAe system）、以色列埃爾比特（Elbit）的美國公司等。其中Cubic企業的代表，是該公司資深副總裁威爾辛斯基；中將退伍的威爾辛斯基，曾在二○一○至二○一三年間擔任美軍太平洋司令部陸軍指揮官。

國防部台商資安
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