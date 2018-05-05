影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭

2018-05-05 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍儀隊上兵蘇祈麟明天將挑戰「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），海軍司令部與儀隊擺出大陣仗，錄影為人在海外的同袍加油。在美國的蘇祈麟邊看影片邊流淚說，感謝海軍、中華民國台灣，「你們都在我心裡」；他要「讓海軍躍上國際舞台、讓世界看到中華民國」。

海軍儀隊上兵蘇祈麟明天將挑戰「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），海軍司令部與儀隊擺出大陣仗，錄影為人在海外的同袍加油。在美國的蘇祈麟邊看影片邊流淚說，感謝海軍、中華民國台灣，「你們都在我心裡」；他要「讓海軍躍上國際舞台、讓世界看到中華民國」。圖／翻攝海軍影片 分享 facebook

蘇祈麟代表海軍儀隊赴美參賽，他在國內受訪時，由於自行設計的操槍軍服並非制式，而且以低階高掛，引發網友議論，帶給他不少壓力，反成負面教材。海軍今日在臉書粉絲專頁發布為他加油的影片，由司令黃曙光親自出面力挺，上兵大受鼓舞。

海軍司令部說，這支「榮耀海軍 為國爭光」影片，緣起係上週因服制引發網友論戰的海軍儀隊蘇祈麟上兵，已於4月30日出征前往美國，參加5月5日(臺灣為6日凌晨1時)「世界儀隊錦標賽」(World Drill Championship )。這是國內三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際賽事。為此，海軍司令黃曙光特別與勤務大隊全體官兵錄製加油影片，讓身處異鄉孤軍奮戰的他，感受到袍澤溫情，更期盼他能獲得佳績，榮耀海軍，為國爭光。

影片中，黃曙光特別勉勵蘇兵及儀隊官兵專注於勤訓精練，呈現精湛操槍技術，圓滿達成各種軍禮勤務。全體官士兵齊聲振臂高呼加油，各級長官也紛紛給予打氣，甚而，蘇員的直屬學弟展現精湛槍法，高喊青出於藍的決心及勇氣，藉以激勵蘇員鬥志。