馬來西亞防衛展 軍備局：無軍品外流

2018-05-04 22:22 中央社 台北4日電



國防部軍備局今天表示，軍備局生產製造中心參加馬來西亞「亞洲防衛裝備展」，各項展品運抵及撤收，均會同馬來西亞軍警等人員共同清點，無媒體所述軍品外流情事。

鏡週刊報導，「亞洲防衛展」上個月中旬在馬來西亞吉隆坡舉辦，中科院率同國防部軍備局前往參展，展示國軍新式單兵個人裝備，但展場中抗彈纖維布的國外廠商DSM櫃位上竟出現兩頂台灣新式抗彈頭盔，為何台灣軍品如何會外流到廠商手中，致電國防部迄今都未獲回應。

軍備局晚間發布新聞稿指出，軍備局參加馬來西亞「亞洲防衛裝備展」，各項展品運抵及撤收，均會同馬來西亞軍警等三方人員共同逐項清點，無媒體所述軍品外流情事。

軍備局說，荷商DSM公司在台代理商肯定台灣防護頭盔性能優異，於民國106年8月14日來函向軍備局第205廠採購防護頭盔6頂，並在國際防衛展協助推薦，評估後續合作外銷可行性。

軍備局指出，經205廠評估後，依「國防部科技工業機構產品銷售辦法」售予DSM公司，並協調由DSM公司協助展示，以增加國際知名度，拓展外銷機會。

軍備局說，生產製造中心第205廠防護頭盔是依軍種作戰需求研製，透過國外第三公證專業單位驗證，經軍種測評符合需求，並在2日邀請媒體記者執行公開隨機抽樣實彈測試，確認產品功能優異。

軍備局進一步表示，為配合政府國防產業推動，生產製造中心及所屬工廠將積極提升產品國際市場競爭力，並與國際廠商建立合作關係，請民眾給予支持。