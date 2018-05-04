造船業盼調整履保金 海軍：不能違反採購法

2018-05-04 20:12 中央社 台北4日電



海軍參謀長李宗孝(右)。圖／翻攝自立法院直播畫面 分享 facebook 海軍參謀長李宗孝今天表示，海軍貫徹國艦國造的決心不變，策略就是長期、分批，未來造艦案會不斷提出，但對於業者盼調整履保金則表示「愛莫能助」，海軍不可能違反採購法。

民進黨立委劉世芳、賴瑞隆、邱志偉今天下午在立法院召開「防衛固守、壯大台灣，國艦國造產業新契機」公聽會，邀請李宗孝、台灣國際造船公司副總經理周志明，以及台灣區造船工業同業公會顧問朱旭明等人與會。

周志明表示，國艦國造創造的民間產業價值十分可觀，根據台船與清華大學合作的「國艦國造的經濟與就業效益研究」顯示，每投入新台幣百萬元，整體就業效益便提高0.69人次。在維護保養方面，103至114年間平均每年維修產值介於45億元到71億元，每年創造的就業人數介於1253人至1950人。

周志明表示，單一船艦的產業與就業效益相當可觀，但若能有長期穩定的訂單、造艦需求，再透過滾動式造艦模式來執行，更能協助國內造船產業建立穩定、永續經營的造船環境。

朱旭明則表示，產業的立場是不希望受慶富案影響，讓銀行團對民間造船產業在資金上的融資有很大的困擾，畢竟民間承造一艘公務船動輒十幾億甚至上百億，業者無法獨力承擔龐大債務，希望政府對產業承造船舶的融資、履保金等資金要求，可做適度調整。

李宗孝表示，海軍從去年開始就一再宣誓貫徹國艦國造的決心不會變，海軍國艦國造的策略就是長期、分批，海軍造艦的案子也會不斷的提出來，國艦國造決心不會再做調整。

不過，李宗孝也說，在放寬資金的部分則是愛莫能助，因為採購法的規定就是政府辦理巨額採購，投標廠商具備財力應為標金的1/10，海軍不可能違反規定，當初在慶富案時就曾放寬到1/200，導致海軍到現在都還被檢討。