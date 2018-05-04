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流出戰搜直升機重落地影象者 陸軍：法辦絕不寬貸

2018-05-04 15:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍司令部今(4)日表示，該部對航特部飛訓部直升機影片外流，違反資安規定的行政調查方式及過程均依法執行，在內部行政調查完成後，全案將依法辦理，絕不寬貸，以維護資安，確保軍事安全。但目前尚未鎖定可疑對象。

蘋果日報報導，該報揭露OH-58D戰蒐直升機「重落地」的飛安事故影像，專案小組上周進駐歸仁營區調查，「動私刑」要求相關的業管單位，包括塔台、飛安組、飛訓組、機務人員、棚廠人員等近200人交出公發及私人手機，將手機內的電磁紀錄進行還原、判讀。因多位飛官拒絕交出手機，還遭陸軍司令部將領嚴詞警告，只要有人不交手機或拒絕測謊，就是「忠誠有問題」，「沒有資格飛行」等。

針對報導，陸軍司令部今天表示，依據「行政程序法」、「陸海空軍懲罰法」等規定，針對飛訓部曾經接觸該影片總計25人，均徵得當事人同意，實施手機查閱，其中有3人必須進一步查證，惟僅2人同意實施手機資訊還原。報導所指「近200人交手機進行還原、判讀」的內容不實。

陸軍司令部説，專案小組於4月27日前往該部實施晤談及科學儀測對象計4人，其中3人均同意後實施。報導所指「密集強制測謊，讓飛安停擺」與事實不符。

此案案肇生後，司令部各級幹部前往單位實施工作指導，並召集飛行員精神慰勉，對單位內部管理及飛安、資通安全工作檢討與策進。媒體指將領警告不交手機或拒絕測謊就是「忠誠有問題」、「沒有資格飛行」等情，均與事實不符。

陸軍司令部指出，飛訓部影片外流事件不僅是單純資安事件，更是涉及軍事安全的嚴肅問題。期間對少數接案人員，經其同意所實施的行政調查作為，均符合法制，絕無所謂「私刑」之舉，籲請媒體善盡社會公器之責，以免混淆視聽。

陸軍司令部強調，案內行政調查完成後，全案依法辦理，絕不寬貸，以維護資安，確保軍事安全。

OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社提供
OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社提供
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