調查摔機畫面外流 陸軍：依法執行絕不寬貸

2018-05-04 15:30 中央社 台北4日電



OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社提供 分享 facebook 陸軍OH-58D戰搜直升機重落地影片外流，陸軍司令部今天表示，此案不僅是單純資安事件，更是涉及軍事安全的嚴肅問題。對相關人員實施行政調查，均依法執行，絕不寬貸。

蘋果日報報導，陸軍下令徹查影片外流源頭，要求相關業管單位包括塔台、飛安組、飛訓組、機務人員、棚廠人員等近200人交出公發及私人手機，「只要有人不交手機或拒絕測謊，就是忠誠有問題。」

陸軍司令部下午發布新聞稿指出，陸軍依據「行政程序法」、「陸海空軍懲罰法」等規定，針對陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部曾經接觸影片總計25人，均徵得當事人同意，實施手機查閱，其中有3人必須進一步查證，僅2人同意實施手機資訊還原。報導稱「近200人交手機進行還原、判讀」內容不實。

陸軍說，專案小組於4月27日前往飛訓部實施晤談及科學儀測對象計4人，其中3人均同意後實施。報導所指「密集強制測謊，讓飛安停擺」與事實不符。

陸軍指出，司令部各級幹部前往單位實施工作指導，並召集飛行員精神慰勉，對單位內部管理及飛安、資通安全工作檢討與策進。媒體指將領警告不交手機或拒絕測謊就是「忠誠有問題」、「沒有資格飛行」等，均與事實不符。

陸軍強調，飛訓部影片外流事件不僅是單純資安事件，更是涉及軍事安全的嚴肅問題。期間對少數接案人員，經其同意實施的行政調查作為，均符合法制，絕無所謂「私刑」。行政調查完成後，全案依法辦理，絕不寬貸，以維護資安，確保軍事安全。