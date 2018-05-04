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軍改私校條款 退輔會支持放寬但需配套

2018-05-04 13:26中央社 台北4日電

軍人年改修法，退伍軍人轉任私立學校任教，月薪若超過公務人員委任第一職等3萬3140元，須暫停領退休俸。退輔會主委邱國正今天表示，支持放寬，但要有配套，避免「肥貓」現象。

國軍退除役官兵輔導委員會上午召開「強化退輔制度，落實照顧退役袍澤」記者會，邀請10多位退役人員現身說法，包括支領樓地板新台幣3萬8990元以下、3萬8990元以上、領一次退伍金和新制人員等，邱國正也與會。

屬於新制的海軍退伍少校黃德威說，退伍後自行創業，不敢去找公職，因為一旦月薪超過3萬多元，原有的月退俸就會被停止。他的訴求是，不論從事任何職業，都不應停俸。

根據陸海空軍軍士官服役條例修法，草案第34條新增規定，退伍軍人轉任私立學校任教，月薪超過公務人員委任第一職等3萬3140元，必須暫停領取退休俸。

由於私校非公家機關，外界質疑為何納入規範，邱國正說，完全支持放寬；不過，他說，因為「肥貓」現象，以往才會有私校條款限制，如果要放寬就有配套來防制。

他認為，任何規定都有前因，現在遭遇問題就要面對處理，不要否定前人。

退輔會退除給付處處長王德本也舉出軍改最常見的5大誤解。他舉例，本來月領6萬，年改後變成4萬8000元，一下子減少1萬2000元，日子怎過下去？王德本說明，並非一次扣除，而是分10年，逐年調降1200元。如果法案2019年執行，第一年會從6萬元降為5萬8800元，直到第10年才會調為4萬8000元。

其他誤解包括年改後，優存調降所領利息會從年金裡扣除，10年後退還本金會變少，只能領一部分？退輔會說，優存調降的是利息，與本金無關，10年到期後，優存本金將一毛不減，全數退還。

支領一次退伍金人員，目前18%優存利息所得僅領1萬元，年改後18%歸零，也是5大誤解之一。退輔會表示，支領一次退伍金與軍保給付合計的每月優存利息低於或等於最低保障金額3萬8990元（樓地板）者，優存本金照舊以年息18%計算。

退伍軍人退輔會邱國正
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