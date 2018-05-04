退役軍人不滿淪米蟲 談年改要的是尊嚴

2018-05-04 11:39 中央社 台北4日電



政府推動軍人年改，引發退役人員抗爭。後備指揮部退役上校崔益勤今天說，他當軍人不是在混，退伍後卻被說成米蟲；政府要怎麼改革，他沒意見，「要的是尊嚴」。

國軍退除役官兵輔導委員會今天召開「強化退輔制度，落實照顧退役袍澤」記者會，邀請十多位退役人員現身說法，包括支領樓地板新台幣3萬8990元以下、3萬8990元以上、領一次退伍金和新制人員等，退輔會主委邱國正也出席。

後備指揮部退役上校崔益勤民國88年退休，屬支領3萬8990元以上人員，他說，當軍人時每天兢兢業業，不是在混，退伍後曾幾何時變成米蟲，希望政府能提升退役人員的士氣。他對輔導會的許多溝通，「沒什麼感受到」。

對於軍改後方案有何感想？崔益勤表示，政府要怎麼改革，他沒意見，只希望退輔會盡量幫軍人爭取權益，「我要的是尊嚴」。

73年海軍士官長退役、高齡88歲的蔡仲林說，年改是政府政策，改的時候一定要公平公正、合情合理，軍人工作非常辛苦，過年不能放假，被說成米蟲心裡很難過。

退輔會主委邱國正指出，退輔會念茲在茲的就是退伍前輩們，他與今天出席的退役人員是第一次見面，絕不是請他們來為退輔會宣傳，而是說出自己真實感受，假設他們還有疑問，一定是退輔會還做得不夠。

針對上校退役的子女教育補助費遭砍，邱國正說，他在上任前曾與老長官在某次聚會聊到，老長官表示曾向總統蔡英文建議要維持，總統也願意；後來補助還是被砍，可能是行政院人事行政總處認為應與公教人員一致。邱國正表示，會利用各種機會持續溝通。

領一次退伍金的退役上尉李維禎說，軍改對他沒有太大影響，他服務不滿10年，沒什麼好抱怨，但軍人榮譽在下滑。社會上認為退役人員月領10萬、7萬很多，但他們從學生到退休，投注所有心力在軍隊，這是應得的。

李維禎說，退伍後到社會上服務，「努力繳稅養學長，我們都很願意」，這個時間點，應該是提升國軍士氣，而不是打壓在職軍人的士氣，讓國軍成為保護國家的國軍，而不只是一個工作。