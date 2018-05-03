影╱李彥秀配音錄製短片 籲別把榮民二字往地上踩

2018-05-03 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會今天第三度針對軍人年改修法召開公聽會，國民黨團書記長李彥秀發言時，播放了一段自己錄製旁白的影片，呼籲社會大眾「退役軍人值得更多的尊敬」。她也表示，國民黨支持年改版本中提升現役官兵未來退休後的待遇的部分，甚至認為某些項目可以更放寬，以吸引青年投身軍旅。但對於已經退伍的軍人，在現今各界仍看法分歧之下，應該暫緩實施年改。

李彥秀製作的影片，多數畫面是政府遷台初期，榮民投入橫貫公路等公共建設的紀錄片。旁白引用蔣經國總統的話，表示將退伍軍人稱為「榮民」，就是因為他們過去為國流血流汗的光榮，希望老百姓永遠能夠記得、尊敬他們，這兩個字不是隨便加上去的。退役軍人對台灣的貢獻與付出，值得台灣社會更多的尊敬。

隨後李彥秀說，自己替影片配音時，心裡很難過。因為退伍軍人的「榮譽國民」頭銜得來不易，但在民進黨政府操作年改議題過程中，榮民卻是被高度羞辱。她質疑，退休金能不能算是年金？就算是，但該討論的也不只是軍公教，如此只讓人看到政治算計，更等於「把榮民兩字丟到地上踩」。如果軍改過程中，沒把軍人放在第一線，去思考如何去改對他們才是公平的，如果不討論對現役與退役軍人的公平，對後續世代又如何可能做到公平？