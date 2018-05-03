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合康雲極

影／新竹市網紅 劉康彥參選盼改變議會生態

2018-05-03 17:40聯合報 記者林敬殷╱即時報導

新竹市議會有可能在今年大換血，在新竹市長林智堅建議下，將推出六位新人，搭配現任的六位議員，準備搶攻十二席議員，其中最年輕的一位就是未滿卅歲的劉康彥。

劉康彥早先是一位媒體記者，前年加入新竹市政府，在工策會工作，透過新媒體載具以「新竹市新鮮事」介紹新竹市的市政建設，用創意和熱情在網路上讓更多市民知道新竹市政府在做什麼，經過高曝光度成為小有名氣的網紅。後來獲得市長林智堅賞識，調到市長室擔任主任，如今代表民進黨參選市議員。

出身媒體的劉康彥，獲新竹市長林智堅賞識，進入市府工作兩年多，如今代表民進黨參選市...
出身媒體的劉康彥，獲新竹市長林智堅賞識，進入市府工作兩年多，如今代表民進黨參選市議員。記者林敬殷／攝影
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林智堅網紅

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