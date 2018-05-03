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行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14聯合報 記者周佑政╱即時報導

行政院長賴清德明天將到立法院進行能源政策專案報告，並接受質詢。行政院送至立法院的書面報告指出，為推動非核家園，順意民意需求，核一、核二、核三不延役，核四不啟封不運轉。電價方面，報告指出，政府保障人民生活基本用電權益，「基本民生用電不調漲」，也將透過電價穩定機制，維持電價穩定。

行政院能源政策專案報告指出，我國能源政策的核心價值應兼顧能源安全、綠色經濟、環境永續及社會公平四大面向及發展目標。能源安全方面，有效運用各類能源優勢，積極增加能源自主性與確保能源多元性。綠色經濟方面，強化節能、創能、儲能與智慧系統整合的全方位發展。

環境永續方面，降低能源系統溫室氣體排放密集度，並改善空氣品質。社會公平部分，則要落實能源賦權精神，建構公平競爭的能源市場環境，並強化政策溝通與公眾參與，確保世代內與跨世代公平，實現能源民主與正義。

報告指出，為推動非核家園，順應民意需求，106年修正公布的「電業法」明定「核能發電設備應於114年以前，全部停止運轉」。核一、核二、核三不延役，核四不啟封不運轉。

這份報告也指出，在社會公平面向，行政院將推動能源轉型白皮書公民參與程序，聆聽各界對能源轉型的聲音及建議。在預備會議階段，廣泛搜集各業各界對能源轉型應涵蓋的推動工作給予意見。

在共同協作階段，則導入產、官、學、研與民間能量，成立包括能源治理、節能、電力、新及再生能源與綠能產業科技等5大工作小組，共同協作產出白皮書初稿。最後公民對話階段，辦理分眾及公民會議擴大公民對話以尋求社會共識。

報告指出，政府除依電價公室合理反映相關成本，並定期務實檢討外，政府將「保障民生基本用電」及「電價穩定機制」兩方面著手穩定電價。

報告指出，政府保障人民生活基本用電權益，「民生用電一定用電量下不調漲為政策方向」。促使高用電量者節能減碳，用電量較大的用戶，則應依電價公式計算並合理反映成本，術史用電量高的用戶產生節約用電的動力。

報告表示，政府將透過電價穩定機制，維持電價穩定。電價公式設有調幅限制，每次不超過3％，以使電價相對穩定，減少對物價及民生經濟的衝擊。此外，政府將依法要求台電公司設置「電價穩定準備管理」，藉以調控因電價預估的誤差，而使台電超（短）收金額，作為平穩電價之用。

行政院長賴清德明天將到立法院進行能源政策專案報告。圖／聯合報系資料照
行政院長賴清德明天將到立法院進行能源政策專案報告。圖／聯合報系資料照
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電價核四立法院

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