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軍改公聽會 邱國正：難過部分退伍軍人說話方式

2018-05-03 14:40中央社 台北3日電

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正今天在立法院軍人年金改革公聽會表示，他都有做到「不否定前人、不貶低後進、不惡評同僚」，但他對部分退伍軍人的說話方式感到難過。

立法院外交及國防委員會召開攸關軍人年金改革的「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，國防部長嚴德發、邱國正及反軍人年金改革等民間團體到場。

不過，由於漢光34號「電腦輔助指揮所演習（兵棋推演）」進行中，嚴德發抵達公聽會後，簡短聲明請假原因就離開現場。

民間團體「八百壯士」執行長羅睿達會中表示，軍公教領的退休俸是國家給予的保障，也是國家責任，就算基金可能破產，責任應在政府而不在人民。

辜公亮文教基金會執秘田鑫泉說，他要不客氣地講，未來軍改草案進入逐條審查階段時，不應讓沒當過兵的立法委員審查；中央軍校校友總會研究員游錦帆說，許多軍人退伍前工作任務危險，退伍又面臨中年失業問題，這些都是軍職特殊性，政府不應隨意剝奪退休俸。

邱國正表示，這場公聽會他原本不需到場發言，為聆聽退伍軍人意見，他還是參與，他也做到「不否定前人、不貶低後進、不惡評同僚」，但對在場部分退伍軍人的說話方式，他感到很難過；他不會怪罪任何人，如果退輔會有不足的地方，會請同仁檢討。

邱國正也提到退輔會面臨的困境說，退輔會針對就學、就業、就養、就醫等議題照顧榮民及退伍軍人，在各地有服務處與榮家，在人力有限、經費越來越少、工作越來越多現況下，很難照顧得非常徹底，但如果榮民有任何問題，退輔會一定第一時間趕到。

國防部資源規劃司人力資源處長傅政榮表示，國軍是國家的軍隊，不是政黨的軍隊，絕對超出個人利益、黨派關係之外，相信曾走出官校、軍校大門的軍人都理解。

他說，國防部會站在照顧同仁立場，不讓權益受損，也會帶回公聽會意見再精進。

退伍軍人退輔會邱國正

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