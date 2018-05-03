軍人年改公聽會 國防部長嚴德發快閃

2018-05-03 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



蔡政府推動軍人年金改革政策不周延，引發反彈，立法院外交國防委員會舉辦公聽會，國民黨立委賴士葆表示，政府說軍人年改後，退撫基金可再撐30年，那就明定30年不再修法。年改也應現役先走、退役暫緩，若新制要溯及既往，過去執勤沒有加班費，這些欠的加班費也要算一算。

對於遭質疑的財務評估，國防部表示，軍人退撫新制規畫是國防大學財務分析團隊、退輔會與台銀合作估算。

國防部長嚴德發上午以漢光演習為由，到場短暫致意後，隨即離去，沒有發言為眾多老袍澤爭取合理的退休待遇改革。

國防部說，軍人退撫新制政府將挹注包含，提撥費率逐年調增，增加1241億元，編列預算支應中短役期退伍金474億元，月退俸與18%優存利息差習補貼1628億元，與分10年挹注1000億元補足財務缺口，可讓軍人退撫基金延長運作30年。

立法院今天舉辦第三場軍人年改公聽會，因為政府政策不周延，現場仍然充滿不滿的意見。專欄作家黃征輝表示，政府的軍人年改方案，主張退休金以55%為基數，每服役一年增2%計算，導致優秀人才不願意服役。讓志願役軍人長留久用，是錯誤政策，軍隊講求的是戰力，長留，連蹲都蹲不下去。

建中前教官廖冠群說，軍人退俸是老年生活與家庭經濟維繫基礎，軍人為國家奉獻20年花在軍隊中，不會有額外收入，現在政府卻回溯砍退休金，不合理。