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直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12中央社 台北3日電

航特部官兵日前將OH-58D戰搜直升機重落地影片外流給媒體，不具名國防部官員今天指出，對4名涉有嫌疑的官兵測謊，基於個人意願，其中一人不願受測，均移送法辦。

陸軍航空特戰指揮部人員日前將影片外流給媒體報導，蘋果日報今天報導指出，國防部下令測謊徹查外，甚至還要求所有人員交出個人手機，以利清查爆料者。

對此，國防部長嚴德發上午赴立法院軍改公聽會前接受媒體訪問時僅表示，陸軍司令部正按照程序處理，並依權責進行了解。

不具名的國防部官員接受中央社訪問表示，針對4名涉有嫌疑的官兵測謊，基於個人意願的前提下，其中一人不願受測，均依法移送台南地檢署偵辦。

陸軍司令部也發布新聞稿指出，航特部為了強化飛訓部資訊管控，組成專案小組對這部影片的流向檢視，釐清原委後，基於官兵個人意願的前提下，對少數人進行測謊，調查方式、過程並沒有不法。

OH-58D戰搜直升機3月進行「緊急狀況處置」飛行訓練時，打算從800公尺下降到100公尺時，因學員在高度判斷出現落差，教官發現後雖然立即更正，仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，所幸沒有人員傷亡；曾姓教官停飛3個月、申誡2次；學員則停飛2週。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購了OH-58D戰搜直升機，前後2批合計39架。OH-58D戰搜直升機頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。

直升機測謊國防部

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