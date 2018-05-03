私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



針對軍人年改相關的「陸海空軍軍士官服役條例」修法，今天立院外交國防委員會繼續進行公聽會。由於草案第34條新增規定，退伍軍人轉任私立學校任教，月薪如超過公務人員委任第一職等（每月3萬3140元），就必須暫停領取退休俸。引發出席發言的退伍軍人批評，私校並非政府機關，為何軍人轉往私校任職，卻也要被「懲罰」？

出席公聽會的代表朱艷芳，中校退伍後重回校園，拿到博士學位後轉任教職，現在是崇右科技大學經營管理系主任。但依據這次的修法草案，學校每月給他的副教授薪水就必須降到3萬3140元以下，否則他過去從軍的退休俸就必須停發。

他指出，修正草案的立法說明中，對於多增加「私校條款」完全未列出理由。目前依據退輔會的資料，退伍軍人中擁有博士學歷者，共有2630人，其中超過900人擔任教職。

朱艷芳表示，如果說退伍軍人轉任其他公部門，薪資必須設限，但為何退伍軍人憑自己的努力，找到私立學校教職，也必須被大砍薪水？也許有人認為，因為教育部也會補助私立學校，所以私校的教職員工也必須受限，但事實上沒有任何私校的政府補助達20％，依據銓敘部今年3月公告之法人清冊彙整資料，「原始捐助（贈）之財團法人」有305個，「捐助（贈）經費20%以上之財團法人」共27個，其中沒有任何私立學校。

對此，「八百壯士」執行長羅睿達說，退伍軍人團體向立委溝通，有民進黨委員也覺得不妥，表示將會與主管機關進一步溝通。不過在確定完成修法以前，什麼都不敢保證，因此退伍軍人團體仍會緊盯。