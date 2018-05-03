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誰流出軍中塔台影片搞鬥爭？陸軍收繳官兵手機測謊找人

2018-05-03 09:56聯合報 記者洪哲政╱即時報導

位在台南歸仁的陸軍航空特戰指揮部飛訓部，月前有官兵將塔台可視角度的一段戰搜直升機疑似重落地的畫面，交由媒體披露。國防部下令徹查後，陸軍派遣軍事安全總隊、通資處人員進駐飛訓部，計畫收繳所有官兵手機分析電磁紀錄，並強制進行忠誠儀測，要找出爆料者。陸軍司令部強調，此舉依法行事。

3月15日上午，飛訓部一架編號638號的OH-58D戰搜直升機，進行「緊急狀況處置」飛行訓練科目，學員對高度判斷出現落差，導致直升機直接撞向地面，曾姓教官緊急將直升機拉起，但仍造成滑橇損傷。飛訓部內有官兵將基地內塔台角度目睹訓練失慎過程的影片，傳給媒體披露後，教官與學員都遭到懲處，曾姓教官停飛3個月、學員則停飛2周。

此舉遭到外界撻伐，名嘴朱學恒公開批評說：「鬥爭可以不要這麼醜惡嗎」。國防部雖下令徹查，迄今沒有進展。但陸軍司令部上星期派遣軍事安全總隊人員進駐歸仁調查，並要求所有人員交出公發及私人手機，並強制進行忠誠儀測（測謊）。將領公開向飛訓部官兵說，若有人不交出手機或拒絕測謊，就是「忠誠有問題」。而陸軍通資處將在近日內進駐歸仁，計畫針對飛訓部所有官兵私人手機進行電磁紀錄還原與判讀，準備找出。

有官兵批評，陸軍司令部此舉罔顧法律與人權，強制要求軍人測謊，還要求繳交私人通訊器材供查驗，讓人人自危，認為此舉根本是白色恐怖，顯係整肅異己。

陸軍司令部則強調，此舉為強化飛訓部資安管控作為，落實軍事安全維護，依行政程序法及國軍軍風紀維護相關規範，編組針對影片存管過程實施行政調查，同時為凝聚單位團結向心，依官兵個人意願，協助提供手機還原資料，並接受測謊釐清，全案調查方式及過程均依法行事。

OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社提供
OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社提供
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陸軍測謊直升機

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