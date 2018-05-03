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八百壯士：軍改政院版 不應一體適用

2018-05-03 00:14聯合報 記者鄭媁、劉宛琳／台北報導

針對政院版軍改，八百壯士副指揮官吳斯懷主張，「現役先行，退役暫緩」。 記者黃義書...
針對政院版軍改，八百壯士副指揮官吳斯懷主張，「現役先行，退役暫緩」。 記者黃義書／攝影
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退伍軍人上周抗議軍改引發流血衝突，立法院外交及國防委員會國民黨召委呂玉玲昨天再度安排公聽會，並開放旁聽，讓各界充分表達意見。八百壯士副指揮官吳斯懷強調，行政院版有利於現役軍人，他們完全沒意見，但退役者樣態多，不應整部法案一體適用。

退伍軍人團體抗議上周公聽會只有一輪發言、也不開放旁聽，無法讓他們充分發言；呂玉玲昨天特別選在空間大的九樓大禮堂開放旁聽，卻僅有「台灣退伍軍人權益保障會」四人出席，場面冷清，讓積極爭取軍人權益的國民黨相當無奈。

發言代表吳斯懷強調，他們主張「現役先行，退役暫緩」，政院版對現役軍人比過去好，「我們一點意見都沒有」，但退役者樣態多，光十八趴就有分全存、部分存，又有因公傷殘、因病傷殘，每一個案給予條件不同，不應以法案條文「一條切」。

陸軍官校第四十五期代表嚴家興在演訓時戰機失事導致失明，他呼籲政府在軍改上，重視軍人傷殘的弱勢族群和家庭的生存權，並考慮基層生活、了解所有情形再決定修法內容。

國民黨團日前推出黨版草案，書記長李彥秀證實，該版本由黨團領銜提案、八百壯士草擬。因退伍軍人團體無法自行提案，在與退伍軍人團體溝通討論後，以他們的意見為主提出版本，讓他們的意見也能夠進入委員會參與討論。

退伍軍人國民黨吳斯懷陸軍李彥秀

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