軍用新頭盔安全遭質疑 實彈測試安啦

2018-05-02 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



205廠公開讓媒體抽樣，實測抗彈板及頭盔的安全性。記者王昭月／攝影 分享 facebook

國軍國造新一代頭盔品質遭質疑，國防部軍備局生產製造中心昨天開放205廠供媒體參訪並抽樣進行實彈測試，生產製造中心主任羅意中少將表示，目前國造頭盔製品良率達99.9%，質地輕、防護力高，安全性無虞。

軍備局205廠準備M1、凱夫勒（Kevlar）頭盔及國造新式頭盔，現場測試重量。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

近日有周刊披露國軍新一代頭盔品質不一且降低防彈係數，國防部昨公開軍備局205廠生產製程，由媒體驗證實測過程。國防部表示，新一代防護頭盔是參酌他國防護材料及產製技術，進而訂定規格製程及驗測標準，再經國外第三公證專業單位執行實測後量產。

軍備局205廠去年進用水刀切削，更精準製造，也省掉人力。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

羅意中表示，目前205廠已生產2萬多套交部隊使用，反應良好，今年預定產出4萬套，目標8萬套。

205兵工廠自106年起產製新一代頭盔，使用美國進口的高聚乙烯纖維，高溫、高壓壓製成型，再以水刀切割、修整、打孔、上漆。追求輕量化，目前205廠XL型頭盔僅1.1公斤，良率99.9%。

軍方表示，國造新一代頭盔的V50值，高於防部及美軍要的2300呎／秒，已能夠做到2600 呎／秒。記者王昭月／攝影 分享 facebook

205廠昨天準備M1、凱夫勒（Kevlar）頭盔及國造新式頭盔，現場測試重量。M1是1.41公斤，凱夫勒盔1.676公斤，新式頭盔的XL型號是1.1218公斤。並由記者抽樣進行實彈測試抗破片能力（V50值），包括鋁板貫穿與不貫穿，證實新一代頭盔V50值高於國防部及美軍要的2300呎／秒，品質無虞。