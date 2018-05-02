新式頭盔實彈測試 國防部：品質無虞

2018-05-02 16:11 中央社 高雄2日電



國防部今天首度公開新一代高性能模組化防護頭盔的製作過程，並經實彈測試，抗彈防護值（V50值）每秒達2752英呎，高於軍方要求的2300呎/秒，證明頭盔品質無虞。

國防部上午邀媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，實際了解防護頭盔及抗彈板的製作與檢驗程序，進行成品隨機抽檢實彈測試，並對外澄清國軍最新頭盔非周刊報導所說，防彈係數低，還用補土掩蓋瑕疵處。

軍備局生產製造中心主任羅意中少將受訪指出，國軍現在新型頭盔輕量化，但抗彈指數更高。補土部分是希望在外觀上美觀，不影響任何抗彈性能，補土後重量只增加30克，「不會因為一層土就影響抗彈性能」，他說，這是製程的一部分，都是經過合格測試，沒有問題。

205廠展示頭盔從零到有的製程，從最初的排版堆疊、裁切、鑽孔、修邊、噴底漆、貼膠條、細磨和組裝等。

205廠沖擊所長魏文福說，205廠使用今年4月才引進的水刀切割系統，只需2分半鐘，過去機器切割系統需40分鐘，整體製程節省約2小時，大幅提升效率。

魏文福也實際測試新舊頭盔重量，以XL尺寸來說，美製M1鋼盔是1.41公斤、Kevlar材質頭盔是1.67公斤，國軍新一代頭盔為1.12公斤，材質是為Dyneema高聚乙烯纖維，羅意中說，新一代頭盔重量最輕、抗戰力最強。

205廠驗收所長林敬梧指出，M1鋼盔的抗彈防護值約在900呎/秒到1200呎/秒之間，Kevlar材質頭盔約2200呎/秒左右，新一代高性能模組化防護頭盔約2300呎/秒以上，今天進行成品隨機抽檢實彈測試，結果達2752呎/秒。高於美國的2379呎/秒、中共的2066呎/秒。

根據軍方資料，V50值是以直徑5.56公釐破片高速射擊防彈護具，如果在某一速度下貫穿測試結果為50%，該速度就稱為V50值。數值愈高，代表防護力愈強。

林敬梧說，新一代頭盔今天實測結果為2752英尺，高於軍種要求的2300呎/秒，證明頭盔的品質無虞。

軍備局官員指出，目前Kevlar材質頭盔使用年限約5年左右，新一代頭盔保守估計有7年以上，先前也曾到馬來西亞參展，希望拓展新式頭盔外銷，每頂售價訂在1000美元。

未來軍中將全面換發新式頭盔，羅意中說，目標8萬套，去年量產2.5萬套，今年希望產製4萬套，只要控制好製程參數，達標沒有問題。