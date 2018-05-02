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【長知識】新款鋼盔不防彈？ 國防部打給你看

2018-05-02 14:05聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍從2016年起，逐步換裝新式的防彈頭盔，取代使用多年的M1鋼盔與凱夫勒防彈頭盔。不過近日有媒體報導，新款防彈頭盔品質有問題，而且重量超過當初標準。國防部軍備局今天特別邀請媒體，南下高雄大樹區的205兵工廠，參觀頭盔生產線，並且由記者抽測養品，測試新式頭盔的防彈能力。

國防部現場準備M1、凱夫勒（Kevlar）頭盔、新式頭盔，現場測量重量。M1是1.41公斤，凱夫勒盔是1.676公斤，新式頭盔的XL型號是1.1218公斤。另外新式頭盔寬度較大，配合國人的頭型，內部的海綿襯墊也可以自行拆下水洗。

現場並由記者抽出一頂新式頭盔，實測其抗破片能力（V50值），數據是2752呎／秒，高於我國國防部與美軍要求的2300呎／秒。官員解釋，M1鋼盔的V50值在900~1200呎／秒，凱夫勒頭盔是2200呎／秒，國軍新式頭盔產品的測試結果，目前約在2600~2800呎／秒。

所謂V50，是指以直徑5.56公釐破片高速射擊防彈護具，如果在某一速度下貫穿測試結果為50%（通常為10發貫穿5發），該速度就稱為V50值。數值愈高，代表防護力愈強。

新款頭盔其實不是「鋼盔」，而是以美國進口的「大力馬」（Dyneema）高聚乙烯纖維，將多層纖維布堆疊，在高溫高壓下壓製成型，然後經歷修整、打孔、上漆等製程。各國軍警使用的新式頭盔與防彈板，都是利用類似的高分子聚合纖維，在同樣重量下比金屬抗彈能力更佳，而且新材料不斷推出，性能也一代優於一代。不過高分子聚合纖維的缺點，是超過一定壽限後各層材質間密合度會逐漸下降，使用壽命不及金屬。官員表示，凱夫勒頭盔的使用壽限約為5年，新式大力馬材質頭盔目前還沒有壽限數據，保守估計在7年以上。

依據國防部先前表示，將生產8萬多頂新式頭盔，預計明年完成。日前軍備局205兵工廠也曾前往馬來西亞參加防衛展，希望拓展新式頭盔外銷之路，每頂的定價是1000美元。

剛壓制成形的大力馬纖維，四周的邊材再以水刀切除。記者程嘉文／攝影
剛壓制成形的大力馬纖維，四周的邊材再以水刀切除。記者程嘉文／攝影
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M1鋼盔，重1410公克。記者程嘉文／攝影
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凱夫勒頭盔，重1676公克。記者程嘉文／攝影
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新式頭盔，重1121.8公克。記者程嘉文／攝影
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新式防彈頭盔。記者程嘉文／攝影
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新式頭盔內部，海綿襯墊可以拆洗。記者程嘉文／攝影
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官員展示射擊測試後的頭盔，這頂頭盔的V50值是2752呎／秒。記者程嘉文／攝影
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國防部國軍馬來西亞

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