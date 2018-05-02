國軍新頭盔被稱作補土盔 國防部實彈測試昭公信

2018-05-02 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部研發新式頭盔，被報導指稱頭盔壓製厚薄不一、良莠不齊。軍方上午開放205廠生産線，在媒體見證下實施成品隨機抽檢實彈測試。國防部強調，新頭盔是依軍種作戰需求，且透過國外第三公證專業單位執行防護能力實測，各項性能均經軍種測評後，始開始量產。現已產製2萬餘套交部隊使用，官兵反應良好。

國防部研發新式頭盔，被報導指稱頭盔壓製厚薄不一、良莠不齊。軍方上午開放205廠生産線，在媒體見證下實施成品隨機抽檢實彈測試。圖/國防部提供 分享 facebook

「鏡周刊」報導，新一代的頭盔壓製厚薄不一、良莠不齊，國防部軍備局竟以補土方式掩蓋缺憾，如此一來盔重不僅沒有減輕，還大大降低防彈係數，危及一線作戰部隊安全；同時這項採購案設定不合理的規格，公告招標時卻違法「指商」、降規驗收，形同圖利，重重疑點亟待釐清。

為此，國防部於今(2)日假軍備局生產製造中心第205廠，邀請媒體實際了解防護頭盔及抗彈板的製作與檢驗程序，並實施成品隨機抽檢實彈測試。

國防部指出，軍備局生產製造中心第205廠防護頭盔研製，是依軍種作戰需求，並參酌他國優規及較佳的防護材料與產製技術，周延訂定我方規格、製程及驗測標準，且透過國外第三公證專業單位執行防護能力實測，各項性能均經軍種測評後，始開始量產。

國防部說，各項生產物料採購作業，均依政府採購法等相關規定辦理，且經嚴謹製程檢驗、成品鑑測及軍種合格驗收，防護功能正常；現已產製2萬餘套交部隊使用，官兵反應良好。

此外，為確保產品符合官兵需求，藉由完善保固售後服務及品質回饋機制等措施，蒐整官兵使用意見，持續精進操作便利及防護安全。

國防部進一步表示，軍備局生產製造中心各生產工廠，一貫秉持「自主、創新、品質、服務」的理念，研發各項軍品裝備，支援國防建軍備戰，為避免不實的報導誤導視聽，斲傷國防自主裝備的成果及研製人員的士氣。