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國防安全研究院揭牌 蔡總統：「我對大鵬充滿信心」

2018-05-01 19:19聯合報 記者林敬殷╱即時報導

甫卸下國防部長的馮世寬，在今天接任國防部新成立的「財團法人國防安全研究院」董事長，蔡英文總統上午親臨揭牌儀式，傍晚她透過臉書表示，她跟馮世寬的合作一向是這樣，「我交付任務，他使命必達」，對於未來的國防安全研究院，蔡總統說:「我對大鵬充滿信心。」

蔡總統表示，大鵬前部長的新任務，就是帶領台灣的國防智庫 — 「國防安全研究院」。這個智庫要協助政府掌握戰略情勢變化，廣納戰略人才，也要成為對外交流、互動及合作的平台。

蔡總統說，這些任務不容易，「但我對大鵬充滿信心。」

蔡英文總統今天出席國防安全研究院的揭牌儀式。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統今天出席國防安全研究院的揭牌儀式。照片翻攝自總統臉書。
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馮世寬國防部

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