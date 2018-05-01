國防安全研究院掛牌 唯一國家級國防智庫

2018-05-01 13:57 中央社 台北1日電



總統蔡英文（中）1日上午出席財團法人國防安全研究院揭牌典禮，與研究院董事長馮世寬（右起）、國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維、總統府秘書長陳菊（左3）等人共同啟動儀式。 中央社 分享 facebook

「財團法人國防安全研究院」今天舉行揭牌典禮，由前國防部長馮世寬擔任董事長，國防院也是台灣唯一的國家級國防智庫，專責中共政軍、區域情勢、國安及國際智庫交流等工作。

國防安全研究院上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、政務委員羅秉成、國防部長嚴德發、陸委會副主委張天欽與會。

另外，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）、英國皇家三軍聯合研究所（RUSI）等知名智庫也發表賀電祝福。

國防安全研究院表示，面對目前台灣錯綜複雜的安全挑戰，國防院希望能夠延攬優秀的戰略與軍事研究人才，以國家戰略的視野出發，強化台灣的國防安全研究能量，逐步樹立國際聲譽。

同時，國防安全研究院也是國內唯一的國家級國防智庫，專責中共政軍、區域情勢、國家安全及國際智庫交流等工作。

國防院指出，首任董事長由馮世寬擔任，前陸委會副主委林正義擔任執行長兼發言人，設有國防政策等七所、一中心，每年將出版一本「國防安全情勢評估報告」、「解放軍研究年度報告」、「先進國防科技展望報告」等。

根據台北地方法院日前公告「馮世寬等聲請辦理財團法人國防安全研究院設立登記，業經本院登記處於中華民國107年3月29日登記於法人登記簿」。登記地址為過去國防部舊址的忠愛營區。

公告也列出董事名單，包括國安會副秘書長蔡明彥、外交部次長吳志中、陸委會副主委邱垂正、國防部副部長沈一鳴、國防大學校長吳萬教、國安局副局長柯承亨、中華文化總會副會長江春男、中科院長杲中興等人。