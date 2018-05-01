蔡總統重批：「中國」實質破壞兩岸現狀

蔡英文總統出席國防安全研究院成立典禮。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

針對多明尼加與中共建交與我斷交，蔡英文總統今天上午出席國防安全研究院成立典禮時，重話批評：外交打壓與軍機軍艦的繞行，對兩岸關係都是不友善、破壞性作法，已經實質破壞兩岸關係現狀。蔡總統致詞時，也一度以「中國」稱呼對岸，取代先前使用的「中國大陸」。

總統致詞如下：

「我想今天上午，我們發生一件外交斷交事件，對大家來講，對心情上都有幾分沈重。我們和多明尼加正式終止了雙方的外交關係。這是北京當局對台灣再次的打壓，大家都心知肚明。現在就是我們要團結的時刻，政黨的利益，不應該是大於國家利益，希望 朝野務必要放下成見，一致對外。

藉這個機會，我要向國人同胞，表達政府嚴正的立場。無論是軍機、軍艦的繞行，或是外交上的打壓，對兩岸關係來說，都是不友善、破壞性的做法。這些動作，都會讓台灣人民感到失望，徒增兩岸關係的變數。

這些作為，已經實質破壞了兩岸關係的現狀。不尊重台灣的民主體制，片面改變台海穩定的現狀，不是中國要作為一個區域負責任的大國，應該有的作法和態度。

台灣確實面對嚴峻的外交情勢，但是，政府不會以犧牲主權、犧牲人民尊嚴的方式，去委曲求全。

堅定捍衛國家，守護台灣，保護我們自由民主的生活方式，我們不會容許這些基本價值受到威脅，這是政府不變的使命。

2016年我當選總統，台灣人民用選票告訴國際社會的答案，就是尊嚴、自由和民主。外面的壓力再大，我們都不會屈服，台灣會繼續走向世界。我們的決心不變。」