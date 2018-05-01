史上最貴不完美戰機F-35 台灣跪求還被刁...

繼中國海軍在南海發動大規模演習後，4月18日又在台灣海峽舉行實彈演習，這也是自2016年以來首次在台灣海峽舉行演習。中方密集的軍事活動不但造成國內緊張，也引發美國關注。

107年3月洛杉磯航空秀，展示F-35戰機。 圖／中央社資料照片 分享 facebook

●華爾街日報社論建議售台F-35B

華爾街日報4月29日發表社論指出，面對北京施壓，台灣亟需強化空軍戰力，就算美國無法立即出售台灣F-35B，也可改售最新款F-16。

社論指出，華府今年若能賣台灣戰機，將降低台海衝突的機率。

文中指出，台灣空軍主力是1990年代中期採購的144架F-16戰機，其中只有不到一半具備即戰力。台灣渴望獲得新型戰機，以對抗北京從俄羅斯引進的蘇-35等先進機種。它說，中國部署超過1500枚射程涵蓋台灣的彈道飛彈，可能在數分鐘內破壞機場，摧毀地面上的飛機。台灣雖擁有愛國者三型（PAC-3）防空飛彈，可是大量而精準的解放軍飛彈仍可能突破防線。

它提到出，已有美國參議員柯寧（John Cornyn）和殷霍夫（James Inhofe）致函向美國總統川普建議，希望美國可以售予台灣F-35戰鬥機，以提升台灣空防能力。

F-35可以短距離起飛，甚至垂直起降。 美聯社 分享 facebook

●F-35B具備隱形性能 可垂直起降

社論指出，一旦危機發生，F-35B幾乎能在任何地點部署，而且對岸飛彈難以摧毀停在地面的F-35B。此外，F-35B具備隱形和其他性能，意味對岸戰略部門無法指望在衝突中掌握空優。

美國參議員之所以會如此建議，主要是因為F-35B可以短距離起飛，甚至垂直起降，危急時期可以部署在任何地點，就算飛機場跑道遭到敵方炸毀，台灣也不至於完全喪失空戰能力。而作為目前最先進的第五代戰鬥機，F-35最高巡航速度可以達到1.6馬赫，同時搭載8千多公斤的軍械；它也是當前最先進的隱形戰機之一，可以閃避雷達偵測，但缺點是，它無疑是史上最貴的戰機。

光是一架F-35A的造價就達9460萬美元，F-35B價格更為驚人。 路透 分享 facebook

●史上最昂貴 保養維修就要花上兆美元

據了解，光是一架F-35A的造價就達到9460萬美元，另外F-35B和F-35C的價格更為驚人，平均為1.2億美元，也有多項數據顯示這個價格仍為保守估計。而整個F-35戰鬥機計畫堪稱美國史上最昂貴的武器計畫，據2015年估計，到2070年為止，從研發測試到投入實戰，以及之後的保養維修，美國恐怕要花費1.1兆至1.5兆美元不等的經費。

面對高昂的費用，川普甚至一度希望波音公司能夠用更低廉的價格建造「改裝版」，具有隱形、閃避雷達偵測能力的F-18黃蜂式戰鬥機，被外界解讀是希望以此逼洛克希德・馬丁降價的手段。而F-35的昂貴價格是一個問題，再加上其問題百出也讓人頭痛。

前美國國防部武器測試最高負責人季爾莫發現，F-35戰鬥機有91項需要改進的缺失。 路透 分享 facebook

●又貴問題又多 需改進的缺失高達91個

前美國國防部武器測試最高負責人季爾莫於2015年10月發現F-35戰鬥機有91項需要改進的缺失；F-35也直到今年才終於通過飛行測試的最後階段，整整費時十一年，接下來戰鬥機將進入實務測試的階段，並由美國國防部進行檢驗評估，最後決定是否投入量產。

季爾莫當時報告更指稱，經評估F-35的缺陷很多，修復經費金額起碼需10億美元起跳。因此能否在2020年前使之具備全面作戰能力，還有疑慮。

F-35的機載軟體Block 3F，有276個缺失被評斷是極需修正，但是正著手解決的缺失不到二分之一，而且每月都能發現約20個左右的新缺失。

季爾莫報告更指出，F-35許多項目意圖省略初步測試，打算提前宣布研發結束，以便直接進入「初步作戰測試與評估」。季爾莫嚴峻地說，這無疑是把風險丟給執行作戰測試、後續修正與日後要駕駛這款戰機的飛行員，不只軟體有漏洞待補強，F-35的結構與維修問題，也同樣棘手。

殲-20可以穿透對方復雜防空系統，執行空中優勢和對地打擊任務。 圖／新華社資料照片 分享 facebook

●跟中共殲-20比 美認為F-35仍略占優勢

2017年10月美國海軍學院專業刊物《Proceedings Magazine 》發表報告，對F-35戰鬥機和殲-20戰鬥機進行比對，這應該是美國軍方及航空專業人士第一次公開對F-35和殲-20戰鬥機進行比對，引起外界關注。

文章在開頭引用了美國國防部所謂中國軍力報告有關殲-20戰鬥機的內容，美國國防部報告認為殲-20是一種隱身戰鬥機，具備良好隱身性能，配備有先進航空電子系統，包括有源相控陣雷達，具備強大目標探測能力，憑藉這些良好性能，殲-20可以穿透對方復雜防空系統，執行空中優勢和對地打擊任務。

在總體設計上，美方注意殲-20採用鴨式布局，小展弦比三角翼，這種布局最大優點就是激波阻力小，超音速性能較好，所以有美方人士認為殲-20針對超音速巡航能力進行了優化，約在超音速巡航範圍在1.2到1.8馬赫之間，不過美方認為殲-20配套發動機WS-15還沒有成熟，現在使用的AL-31FN發動機沒有足夠推力讓殲-20具備超音速巡航能力，相比較之下，F-35具備一定超音速巡航能力，它能夠以1.2馬赫速度飛行200公里左右。

關鍵的隱身性能方面，美方評估殲-20的RCS大約是0.269平方英尺，F-35面對殲-20在隱身方面更有優勢。而在航空電子系統和武器方面，美國也認為殲-20配備了有源相控陣雷達、分布式光學孔徑系統，但美方仍認為殲-20在雷達性能、航空電子智能化方面與F-35還有差距。

●我向美提過採購F-35？國防部長證實又否認

目前台灣則尚未正式申購F-35戰機，雖然有華府政策圈內人預測台灣最快會在晚春或夏天提出F-35的邀價書，啓動美方的審查程序，但其實我國的意向一直有些曖昧不明。

過去一度有美國媒體報導，指稱台灣早在2002年與2004年向美方提出購買過百架F-35戰機的意向與要求，但被我國國防部人士否認。國防部長嚴德發則是今年3月於立法院外交及國防委員會證實，國防部確實在今年對美軍購清單上，對美提出採購F-35戰機的需求，因為戰機具備垂直起降等性能，符合空軍的作戰需求。

不過，嚴德發又馬上否認已向美提出採購需求，當時會議主席王定宇突然表示，由於事涉敏感，對美軍購「動作作到哪裡能說到哪裡，很重要」，嚴的說法恐引起美方關切，要求嚴德發特別澄清。嚴德發遂表示，他的意思表達是F-35是空軍作戰需求選項之一，空軍作需就是短場起降、視距外作戰等，F-35合乎我作戰需求，但「我們並沒有作其他動作，沒有正式向美方提出採購需求」。

107年4月，總統蔡英文結束非洲友邦史瓦濟蘭訪問行程搭專機返國，4架F-16戰機升空伴飛。 圖／中央社資料照片 分享 facebook

●買F-16已經夠燒錢了 史上最貴戰機再說吧

但是我國真的能夠取得F-35戰機嗎？華爾街日報認為，美國基於不激怒中國大陸，以及防止戰機機密流至對岸等理由，不太可能販售F-35戰鬥機，可能的做法是出售最新款的F-16，或租借使用過的戰機，作為過渡性備案，也為F-35B出售案和「戰區高空防禦系統」打下基礎，讓總統蔡英文可以兌現增加國防支出的承諾。看起來，台灣對F-35只能流口水。

而評估台灣是否真的需要F-35戰鬥機，美國國防部前部長威廉・培里日前訪台表示，他擔任國防部長時對台灣提升空戰能力的建議就是花更多時間和資源在飛行員訓練上，現在也沒有改變；他認為F-35戰機價格昂貴，而空戰能力多取決於飛行員的品質，台灣若想提升空戰能力，添購升級空對空飛彈與升級戰機同等重要。

據了解，由於我國仍在實施鳳展專案，還得花十年左右時間，提升現有F-16戰機性能，仍在繼續燒錢階段，軍方對買F35仍然興趣缺缺。