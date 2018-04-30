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國防安全研究院5月1日掛牌 馮世寬任董事長

2018-04-30 17:47中央社 台北30日電

國防部前部長馮世寬。圖／聯合報系資料照
國防部前部長馮世寬。圖／聯合報系資料照
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國防安全研究院明天正式掛牌成立，由國防部前部長馮世寬出任董事長，董事包括國安會副秘書長蔡明彥、外交部次長吳志中、陸委會副主委邱垂正等人。

「財團法人國防安全研究院」，為國家級國防智庫，專責研究與交流，包含國家安全、區域安全情勢、中共政治軍事等議題，進行研究並提出建言，並從事國際智庫交流。

國家安全研究院的組織將分7個所（組）與一個中心，每年將出版一本「國防安全情勢評估報告」、「解放軍研究年度報告」、「先進國防科技展望報告」等。

根據台北地方法院日前公告「馮世寬等聲請辦理財團法人國防安全研究院設立登記，業經本院登記處於中華民國107年3月29日登記於法人登記簿」。登記地址為過去國防部舊址的忠愛營區。

公告也列出董事名單，董事長為馮世寬，董事包括蔡明彥、吳志中、邱垂正、國防部副部長沈一鳴、國防大學校長吳萬教、國安局副局長柯承亨、中華文化總會副會長江春男、中科院長杲中興。

另外，國防安全研究院預算約新台幣1億2500萬元，設置董事長、董監事及戰略諮詢委員等職務，遴聘具國防、國家安全領域專業，資深且具威望的學者專家、高階退將及政府機關代表出任，上述職務均屬無給職。

馮世寬國防部國安會

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