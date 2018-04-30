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政院版軍人年改草案 嚴德發、邱國正表態可以接受

2018-04-30 12:25聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對行政院版軍人年改草案，今天有立委要求國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正公開表態評價，兩人都說可以接受。嚴德發說，照顧基層是我們作長官親愛精誠革命感情的體現；邱國正則表示，他面對退伍軍人，他要去跟他們再作說明，基本上他的了解，退伍軍人正面、反面意見都有，正面已慢慢穩定，後面有意見的他會去處理。

針對行政院版軍人年改草案，今天有立委要求國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正(右)公...
針對行政院版軍人年改草案，今天有立委要求國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正(右)公開表態評價，兩人都說可以接受。嚴德發說，照顧基層是我們作長官親愛精誠革命感情的體現；邱國正則表示，他面對退伍軍人，他要去跟他們再作說明，基本上他的了解，退伍軍人正面、反面意見都有，正面已慢慢穩定，後面有意見的他會去處理。翻攝立法院直播畫面
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政院日前通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，軍人年改樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，預計7月1日與公教同步實施。立法院外交及國防委員會上午以「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」為題，邀請嚴德發與邱國正列席進行專案報告。

國民黨立委林麗嬋詢問，日前退軍「八百壯士」在立法院前發起激烈抗爭，原因是什麼？邱國正回應說，原先陳情強調的是理性平和，但在群眾運動中，指揮者掌握不了現場群眾。

邱國正在會前受訪表示，退伍團體對軍改不滿是長期累積的，因為再次感到被剝奪成了引爆點，他有責任與袍澤一再溝通；但他認為，一個工作的推動，需要大家共同體諒、參與。

邱國正表示，退伍軍人的不滿是長期累積的，若發生軍紀案件，軍人往往遭社會撻伐、損及軍人尊嚴，否定多年來的努力，累積久了，退伍軍人這次在年改上再次感到被剝奪就引爆了，因此當務之急，就是讓這個問題不再擴大，他有責任跟袍澤一再溝通，盡量平和處理。

媒體詢問，有上將因為被多扣新台幣一萬元而上街抗議。邱國正說，但他沒有聽到哪一個將軍為了一萬元抱怨，「我自己也被扣，但你有聽到我叫、不滿嗎？」邱國正認為，一個工作的推動，需要大家共同體諒、參與。

媒體也詢問此次行政院年改方案，獲得現役軍人9成支持。嚴德發表示，現役軍人中，志願役軍士官有14萬79人、約佔94%，未來退休後實質所得是增加的，增加的金額從5900元到1萬9000元不等，所以這些人絕對都是支持、認同的。

嚴德發也說，依照行政院版本的軍人年改方案，他們都有作精算，從整個財務模型、建立支付觀點，計算政府負擔，最後產生合理的基金，作損益的平衡，可確保30年運作無虞，可結餘約1268億元。

民進黨立委王定宇質詢時表示，嚴、邱兩人身為部會首長、退將，並曾長期在軍中服務，針對行政院推出的軍改版本，會下什麼評價？嚴德發說他可以接受，因為照顧基層是我們作長官親愛精誠革命感情的體現；邱國正也表示可以接受，但他面對退伍軍人，他要去跟他們再作說明，而基本上他的了解，正面、反面意見都有，正面意見已慢慢穩定，後面有意見的他會去處理。

退伍軍人邱國正嚴德發

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