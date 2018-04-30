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共軍遠海長航不斷施壓 嚴德發：台海將成區域新熱點

2018-04-30 11:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

兩韓言和，未來東北亞區域情勢熱點，會否轉移到中共持續對台施壓的台海？國防部長嚴德發上午表示，台海確實將取代韓半島成為區域熱點，共軍遠海長航將不斷實施，對我國防形成壓力，國軍今起實施漢光34號演習，以為因應。他也證實，國軍評估對美採購M1A2戰車，最快年底可對美正式提出購案。

兩韓言和，未來東北亞區域情勢熱點，會否轉移到中共持續對台施壓的台海？國防部長嚴德...
兩韓言和，未來東北亞區域情勢熱點，會否轉移到中共持續對台施壓的台海？國防部長嚴德發上午表示，台海確實將取代韓半島成為區域熱點，共軍遠海長航將不斷實施，對我國防形成壓力。圖/國防部
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嚴德發上午出席立法院外交及國防委員會，就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」，進行專案報告。針對立委關切今日展開的漢光34號演習兵棋推演，美軍觀摩團是否由退役空軍上將小愛德華‧賴斯（General Edward A. Rice, Jr.）領軍來台，國防部低調以對，強調台美軍事交流無法公開說明，願私下再向立委說明。

嚴德發表示，去年國防報告書揭示「濱海決勝、灘岸殲敵」新的戰略構想，所以國防部今年務實地將新的戰略構想作驗證，不再以2025年或未來作場景，而以當前敵我戰略作驗證，希望找到答案。

嚴德發同時表示，政府提出「重層嚇阻」戰略，包括海上與地面，陸軍最近提出M1A2戰車採購案，屬於地面嚇阻最關鍵戰力，是「濱海決勝」最後一線，此案是陸軍建軍一直有需求的案子，國防部會因應預算來評估。

民進黨立委蔡適應詢問：「是否需要1000輛？」嚴德發說，「總數量不會像過去這麼多」，而是希望未來成案後，引進新戰車的新技術，比照「國艦國造」與「國車國造」政策實施，帶動國防自主與國內產值。

嚴德發說，現在台美雙方對此案還在評估當中，我方尚未對美提出正式需求。國防部戰規司長吳寶琨表示，會盡快，希望年底能提出。而據了解，國防部計劃對美採購兩個營、108輛M1A2戰車，陸軍則希望提升數量。

針對兩韓和談後的台海情勢，未來一、二個月會否有對台軍演？台海會否取代韓半島變成東北亞區域熱點？嚴德發表示，共軍遠海長航次數增加，會不斷地作，從單一到組合訓練；台海與南海會成為區域熱點；隨區域情勢發展，國防壓力將持續增加，國軍將持續強化戰力因應，國軍今起實施漢光演習整訓戰力。

嚴德發中共

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