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國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 11:25聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

國防部嚴德發上午在立法院證實，考量M1A2戰車將是國軍灘岸殲敵的關鍵戰力，國防部正在評估採購M1A2戰車，並希望藉此引進新技術，帶動國防自主，提升國內的產值。

國防部長嚴德發表示考量M1A2戰車將是國軍灘岸殲敵的關鍵。記者楊萬雲／攝影
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國防部長嚴德發表示考量M1A2戰車將是國軍灘岸殲敵的關鍵。記者楊萬雲／攝影
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國防部長嚴德發表示考量M1A2戰車將是國軍灘岸殲敵的關鍵。記者楊萬雲／攝影
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國防部立法院嚴德發

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